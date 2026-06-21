ผกก.ไทรน้อยแจงดราม่าสติ๊กเกอร์ปริศนา ยันไม่รู้จักเครือข่ายใด ลั่นผิดกฎหมายจับหมด

ดราม่าสติ๊กเกอร์สะเทือนนนท์! ผกก.ไทรน้อยยันไม่เคยรู้จัก ลั่นจับหมดถ้าทำผิด
จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงสติ๊กเกอร์ ตุ๊กตา และสัญลักษณ์บางประเภทเข้ากับเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จนเกิดข้อสงสัยในสังคมว่ามีบุคคลหรือกลุ่มใดได้รับอภิสิทธิ์เหนือกฎหมายหรือไม่ ล่าสุดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไทรน้อยได้ออกมาชี้แจงเพื่อตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างชัดเจน
พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์ ผู้กำกับการ สภ.ไทรน้อย เปิดเผยว่า ตนได้รับทราบกระแสข่าวที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เช่นกัน แต่ยืนยันว่าไม่รู้จักบุคคลหรือเครือข่ายตามที่มีการกล่าวอ้าง และไม่เคยมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มใดที่ถูกนำมาเชื่อมโยงในประเด็นดังกล่าว
ผู้กำกับการ สภ.ไทรน้อย ระบุว่า การกล่าวอ้างว่ามีสัญลักษณ์บางอย่างเป็นเครื่องหมายของผู้มีอิทธิพลนั้น เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมาพิสูจน์ ไม่สามารถตัดสินจากกระแสข่าวหรือการบอกเล่ากันในโลกออนไลน์เพียงอย่างเดียวได้ พร้อมเชิญชวนให้ผู้ที่มีข้อมูลหรือหลักฐานส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
"หากมีข้อมูลก็ขอให้แจ้งตำรวจได้ทันที เราพร้อมตรวจสอบทุกเรื่อง ส่วนจะติดสติ๊กเกอร์ ติดตุ๊กตา หรือติดสัญลักษณ์อะไรก็ตาม ถ้าไม่ผิดกฎหมายก็เป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่กลุ่มไหน หรือมีความสัมพันธ์กับใคร ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมด" พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา กล่าว
คำชี้แจงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางกระแสตั้งคำถามของสังคมเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ปริศนาที่ถูกโยงเข้ากับกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าสัญลักษณ์หรือสติ๊กเกอร์ที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้มีความเชื่อมโยงกับองค์กรหรือเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตามที่ถูกกล่าวอ้าง ขณะที่ตำรวจยืนยันว่าจะใช้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นหลักในการทำงาน และพร้อมดำเนินการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย
การออกมาชี้แจงของผู้กำกับการ สภ.ไทรน้อย ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการตอบข้อสงสัยของสังคมโดยตรง พร้อมส่งสัญญาณว่าการบังคับใช้กฎหมายจะไม่ยึดโยงกับชื่อเสียง อิทธิพล หรือสัญลักษณ์ใด ๆ แต่จะยึดข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ
News1 รายงาน