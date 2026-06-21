ไทกรจี้ภูมิใจไทยไม่ต้องรอ 1 ปี ปลด รมว.พลังงานทันที ชี้ประชาชนตัดสินผลงานแล้ว

ไม่ต้องรอ 1 ปี! "ไทกร" จี้ภูมิใจไทยปลด รมว.พลังงานทันที ชี้ล้มเหลวแก้ปัญหาราคาพลังงานแพง
นายไทกร พลสุวรรณ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและแกนนำภาคประชาชน ออกมาแสดงความเห็นกรณีที่พรรคภูมิใจไทยประกาศแนวทางประเมินผลงานรัฐมนตรีและกรรมาธิการของพรรคภายในระยะเวลา 1 ปี โดยระบุว่า ไม่ควรรอให้ครบกำหนดเวลาดังกล่าว หากพบว่ารัฐมนตรีคนใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความคาดหวังของประชาชน ก็ควรปรับเปลี่ยนโดยทันที
นายไทกรระบุว่า ขณะนี้ประชาชนจำนวนมากได้ประเมินผลงานของรัฐบาลไปแล้ว และเห็นว่าหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาพลังงาน ทั้งราคาน้ำมัน ค่าไฟฟ้า และต้นทุนด้านพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีพลังงานเคยแสดงท่าทีแข็งกร้าวในการจัดการปัญหาด้านพลังงาน และประกาศเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างพลังงานของประเทศ แต่เมื่อเข้ามาบริหารงานจริง กลับยังไม่ปรากฏผลลัพธ์ที่ชัดเจนตามที่ประชาชนคาดหวัง
นายไทกรเห็นว่า หากรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยต้องการเรียกคืนความเชื่อมั่นจากประชาชน ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีพลังงานโดยเร็ว หรืออย่างน้อยควรโยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่น และเปิดทางให้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาพลังงานเข้ามารับผิดชอบแทน
"ไม่จำเป็นต้องรอประเมิน 1 ปี เพราะประชาชนได้ประเมินไปแล้ว หากรัฐบาลต้องการฟื้นความเชื่อมั่น ต้องเริ่มจากการแก้ปัญหาพลังงานซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบต่อประชาชนทั้งประเทศ" นายไทกรกล่าว
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง และข้อเรียกร้องจากหลายภาคส่วนให้มีการทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานของประเทศอย่างจริงจัง เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
News1 รายงาน