ปลัดดีอีแจงเอง! TH-AI Passport 1.6 พันล้าน ทำถูกขั้นตอนหมดแล้ว ยกเลิกเสี่ยงรัฐโดนฟ้อง

ปลัดดีอีพลีชีพ! แบก AI ลูกเทพ 1.6 พันล้าน แจงถูกต้องตามขั้นตอน ยกเลิกไม่ได้เดี๋ยวเอกชนฟ้อง
โครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ยังคงเป็นประเด็นร้อนทางการเมือง หลังถูกฝ่ายค้านและหลายคณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในประเด็นความคุ้มค่าของงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาท และความจำเป็นในการดำเนินโครงการ
ล่าสุด นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ออกมาชี้แจงด้วยตนเอง ยืนยันว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและระเบียบราชการทุกประการ ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการอนุมัติตามกรอบอำนาจที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
ปลัดดีอี ระบุว่า ในชั้นนี้โครงการได้มีการลงนามสัญญาและผูกพันทางกฎหมายไปแล้ว หากหน่วยงานของรัฐตัดสินใจยกเลิกโครงการโดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจทำให้ภาครัฐถูกเอกชนผู้รับสัญญาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาครัฐและงบประมาณของประเทศในอนาคต
ขณะที่ฝ่ายค้านยังคงเดินหน้าตรวจสอบโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็น ความคุ้มค่า และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการ TH-AI Passport ซึ่งถูกขนานนามในโลกออนไลน์ว่า “AI ลูกเทพ” เนื่องจากมีมูลค่างบประมาณสูงและถูกตั้งคำถามอย่างกว้างขวางในสังคม
ทั้งนี้ กระทรวงดีอียืนยันว่า TH-AI Passport เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ รองรับการยืนยันตัวตนและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต ขณะที่ฝ่ายตรวจสอบยังคงเรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน
News1 รายงาน