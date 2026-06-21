สะเทือนการเมือง! สส.พรรคประชาชน อ้างถูกขู่เอาชีวิต เข้าแจ้งความ-ร้องรัฐเร่งคุ้มครอง

สะเทือนการเมือง! สส.ปชน. อ้างถูกข่มขู่ถึงชีวิต เรียกร้องรัฐคุ้มครอง
กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในแวดวงการเมือง เมื่อ นายยอดชาย พึ่งพร ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยว่า ถูกบุคคลปริศนาโทรศัพท์เข้ามาข่มขู่คุกคามในลักษณะมุ่งหมายต่อชีวิต จนตัดสินใจเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ดำเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิด
นายยอดชาย เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลต่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว โดยเห็นว่าการกระทำในลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับบุคคลใดในสังคม โดยเฉพาะผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่รับฟังปัญหาและเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่
ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาชน ยังเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลทางการเมืองทุกฝ่าย พร้อมดำเนินการติดตามผู้ที่อยู่เบื้องหลังการข่มขู่คุกคามครั้งนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดเป็นบรรทัดฐานที่กระทบต่อบรรยากาศทางการเมืองและกระบวนการประชาธิปไตย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน พร้อมอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และพยานหลักฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุและตรวจสอบแรงจูงใจของการกระทำดังกล่าว
ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม โดยมีทั้งผู้ที่แสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยของผู้แทนประชาชน และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่คุกคามจะไม่ถูกปล่อยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
ขณะที่หลายฝ่ายมองว่า ไม่ว่าความคิดเห็นทางการเมืองจะแตกต่างกันเพียงใด การแสดงออกทางการเมืองควรอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและเหตุผล ไม่ใช่การใช้การคุกคามหรือสร้างความหวาดกลัวต่อผู้ที่เห็นต่าง
News1 รายงาน