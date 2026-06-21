ทนายวิจิตรส่งกำลังใจ ตชด. ลั่น "กระสุนไม่พอให้มาขอกับพี่" ชี้คนไทยควรเห็นความเสียสละแนวชายแดน

ทนายวิจิตรชี้ นี่คือชีวิตจริงของ ตชด. พร้อมลั่น "กระสุนไม่พอมาขอกับพี่"
นายวิจิตร ทองนุ่น นักกฎหมายและนักเคลื่อนไหวทางสังคม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) พร้อมสะท้อนมุมมองถึงชีวิตและความเสียสละของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศตามแนวชายแดน
นายวิจิตร ระบุว่า ในอดีตประเทศไทยเคยเผชิญกับการสูญเสียเอกราชและตกอยู่ภายใต้การกดขี่ของศัตรู จึงเห็นว่าคนไทยควรตระหนักถึงความสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ โดยเฉพาะกำลังพลตามแนวชายแดนที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติภารกิจ
เจ้าตัวยังตั้งคำถามต่อสังคมว่า ในขณะที่ประชาชนจำนวนมากใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย สามารถท่องเที่ยวหรือใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เคยรับรู้หรือไม่ว่าผู้ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังและปกป้องผืนแผ่นดินไทยต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นใด และต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากเพียงใด
พร้อมกันนี้ นายวิจิตร ยังได้ส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ ตชด. ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน โดยระบุข้อความตอนหนึ่งว่า "นี่คือชีวิตจริงของ ตชด. ผู้ปกป้องอริราชศัตรู เพื่อให้คนในชาติกินอยู่สุขสบาย" และยังกล่าวในเชิงสนับสนุนกำลังพลว่า "ใครถีบน้อง กระสุนไม่พอให้มาขอกับพี่"
ภายหลังข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น ทั้งในมุมที่ชื่นชมความเสียสละของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน และร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศ
News1 รายงาน