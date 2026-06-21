นายกสมาคมนำเข้าแรงงานต่างด้าวห่วงแก้กฎหมายสัญชาติ ชี้เสี่ยงเปิดช่องฟอกขาวแรงงานผิดกฎหมาย

นายกสมาคมนำเข้าแรงงานต่างด้าว ห่วงแก้กฎหมายสัญชาติเปิดช่องฟอกขาวแรงงานผิดกฎหมาย
นายคักดิษย์ ธรรมบริบาลกาวร นายกสมาคมการค้านำเข้าและให้บริการแรงงานต่างด้าว แสดงความกังวลต่อแนวคิดการแก้ไขกฎหมายสัญชาติ โดยเห็นว่าประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศ หากขาดมาตรการคัดกรองที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ
นายคักดิษย์กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยไม่ใช่ปัญหาทั้งหมด โดยเฉพาะแรงงานที่เข้าสู่ประเทศผ่านกระบวนการนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีการตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองจากต้นทางตามขั้นตอนที่กำหนด รวมถึงแรงงานตามฤดูกาลในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศและได้รับการผ่อนผันขึ้นทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรีในหลายช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองเช่นเดียวกับแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามระบบ
นายกสมาคมฯ ระบุว่า แนวทางดังกล่าวเปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยลักลอบเข้าประเทศได้รับการรับรองสถานะภายหลัง โดยที่ภาครัฐอาจไม่สามารถตรวจสอบที่มา ประวัติ หรือข้อมูลพื้นฐานของบุคคลเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วน
เขาระบุอีกว่า ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในกลุ่มผ่อนผันและขึ้นทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรีมีจำนวนสะสมหลายล้านคน และถือเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จึงเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายสัญชาติควรดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบบริหารจัดการแรงงาน ความมั่นคง และการบังคับใช้กฎหมายในอนาคต
ทั้งนี้ นายคักดิษย์ยืนยันว่า การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาต่อต้านแรงงานต่างด้าว แต่ต้องการให้ภาครัฐพิจารณาประเด็นนี้อย่างรอบด้าน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ ความเป็นธรรมต่อผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และประสิทธิภาพในการคัดกรองบุคคลที่จะได้รับสิทธิภายใต้กฎหมายสัญชาติที่อาจมีการแก้ไขในอนาคต
News1 รายงาน