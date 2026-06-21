ร้านกัญชาสะเทือน! รัฐลุยตรวจ 1,247 แห่งทั่วประเทศ ย้ำใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น

ร้านกัญชาสะเทือน! รัฐบาลเช็กบิล 1,247 ร้าน ย้ำใช้ได้เฉพาะทางการแพทย์
รัฐบาลเดินหน้าคุมเข้มการใช้กัญชาทั่วประเทศอีกระลอก โดยย้ำจุดยืนชัดเจนว่า กัญชาจะต้องถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการสันทนาการ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาทั่วประเทศอย่างเข้มงวด
รายงานจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า ตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังร่วมกันตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตจำหน่ายกัญชาแล้วกว่า 1,247 แห่งทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการอนุญาตอย่างเคร่งครัด
ผลการตรวจสอบพบว่ามีร้านค้าบางส่วนเข้าข่ายกระทำผิด ทั้งการจำหน่ายโดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ การโฆษณาเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนด รวมถึงพฤติกรรมที่อาจเอื้อต่อการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิด ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินมาตรการทางกฎหมายทันทีในหลายพื้นที่
ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการจำหน่ายหรือการใช้กัญชาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางนโยบายของภาครัฐที่ต้องการควบคุมการใช้กัญชาให้กลับมาอยู่ภายใต้กรอบทางการแพทย์อย่างชัดเจน หลังจากก่อนหน้านี้เกิดข้อถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้กัญชาในเชิงสันทนาการ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน
ทั้งนี้ ภาครัฐยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบร้านค้าและผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที พร้อมย้ำว่าการใช้กัญชาในประเทศไทยจากนี้ไปต้องอยู่บนพื้นฐานของการรักษาพยาบาล การวิจัย และการต่อยอดเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้น
NEWS1 รายงาน