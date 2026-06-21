ชาวไทยนิวยอร์กร่วมใจถวายความอาลัย น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ชุมชนชาวไทยในนิวยอร์กร่วมถวายความอาลัย น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 ชุมชนชาวไทยในมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมีพี่น้องชาวไทยในต่างแดนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบ ความเคารพ และความสามัคคี
การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนไทย โดยมีการปิดถนนบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ
ภายในงานมีการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สดจำนวนมาก โดยผู้จัดงานระบุว่า ดอกไม้ที่นำมาตกแต่งสามารถนำไปปลูกต่อได้ ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจะมีการแจกจ่ายให้กับสมาชิกในชุมชนเพื่อนำกลับไปดูแลและปลูกต่อ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความหวัง ความงดงาม และการสืบสานคุณงามความดีให้เติบโตต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์ในการแสดงพระธรรมเทศนาและนำประกอบพิธีสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับความไม่เที่ยงของชีวิต การมีสติในการดำเนินชีวิต และการทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
ผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากต่างพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยมองว่าพระองค์ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด
บรรยากาศตลอดการจัดงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายและสง่างาม สะท้อนถึงความผูกพันของชุมชนชาวไทยในต่างประเทศที่ยังคงยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ และพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณของพระองค์ด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้ง
ข้อมูล : Little Thailand NY / ผู้จัดงาน
NEWS1 รายงาน