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ชาวไทยนิวยอร์กร่วมใจถวายความอาลัย น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์





ชุมชนชาวไทยในนิวยอร์กร่วมถวายความอาลัย น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 ชุมชนชาวไทยในมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมีพี่น้องชาวไทยในต่างแดนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบ ความเคารพ และความสามัคคี

การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนไทย โดยมีการปิดถนนบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ

ภายในงานมีการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สดจำนวนมาก โดยผู้จัดงานระบุว่า ดอกไม้ที่นำมาตกแต่งสามารถนำไปปลูกต่อได้ ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจะมีการแจกจ่ายให้กับสมาชิกในชุมชนเพื่อนำกลับไปดูแลและปลูกต่อ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความหวัง ความงดงาม และการสืบสานคุณงามความดีให้เติบโตต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์ในการแสดงพระธรรมเทศนาและนำประกอบพิธีสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับความไม่เที่ยงของชีวิต การมีสติในการดำเนินชีวิต และการทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

ผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากต่างพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยมองว่าพระองค์ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด

บรรยากาศตลอดการจัดงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายและสง่างาม สะท้อนถึงความผูกพันของชุมชนชาวไทยในต่างประเทศที่ยังคงยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ และพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณของพระองค์ด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้ง

ข้อมูล : Little Thailand NY / ผู้จัดงาน

NEWS1 รายงาน