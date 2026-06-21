สมชายจี้ กกต. เร่งสอบปมฮั้ว สว. ลั่นหากพบผิดต้องส่งศาลวินิจฉัย

สมชาย แสวงการ จี้ กกต.ทำหน้าที่ ปมฮั้ว สว. ชี้หากผิดต้องส่งศาล
นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตรวจสอบทุกข้อกล่าวหาอย่างตรงไปตรงมา
นายสมชาย ระบุว่า หากการตรวจสอบพบพยานหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง กกต. จะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล เพื่อให้มีการวินิจฉัยตามขั้นตอนของกฎหมาย
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการติดตามผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยหลายฝ่ายเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและโปร่งใส
อดีตสมาชิกวุฒิสภารายนี้ยังเห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายจะต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายใช้สิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผลการพิจารณาได้รับการยอมรับจากสังคม
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาข้อร้องเรียนและการรวบรวมพยานหลักฐานยังอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือมีชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ยังคงได้รับการคุ้มครองตามหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
ทั้งนี้ หลายฝ่ายยังคงจับตาบทบาทของ กกต. ในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผลการพิจารณาอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และต่อระบบการเมืองไทยในภาพรวม
News1 รายงาน