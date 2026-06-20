ดันแก้กฎหมายคนเข้าเมือง เร่งส่งต่างด้าวผิดกฎหมายกลับประเทศ ลดภาระรัฐ
รัฐบาลเดินหน้าศึกษาแนวทางแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมาย หลังพบปัญหาผู้ต้องกักตกค้างในระบบเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ภาครัฐต้องรับภาระด้านงบประมาณและการดูแลต่อเนื่องเป็นเวลานาน
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมาตรา 54 และมาตรา 55 ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อให้กระบวนการผลักดันบุคคลต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรสามารถดำเนินการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปัจจุบัน ผู้ต้องกักชาวต่างชาติบางส่วนไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ทันที ทำให้ต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในความดูแลของรัฐเป็นเวลานาน ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล ทั้งด้านสถานที่ บุคลากร และการบริหารจัดการภายในศูนย์กักตัว
สำหรับแนวทางที่กำลังศึกษา รัฐบาลมีเป้าหมายลดอุปสรรคทางกฎหมายและขั้นตอนปฏิบัติที่ทำให้การส่งกลับล่าช้า พร้อมพิจารณามาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้กรอบกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบในทุกมิติ ก่อนจัดทำรายละเอียดเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในขั้นตอนต่อไป
รัฐบาลคาดหวังว่าการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้จะช่วยให้การบริหารจัดการผู้กระทำผิดกฎหมายคนเข้าเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาระด้านงบประมาณของภาครัฐ และเพิ่มความคล่องตัวในการบังคับใช้กฎหมายในระยะยาว
NEWS1 รายงาน