หมอวรงค์ ไม่กลัว! แฉระบบบ้านใหญ่ครอบงำการเมือง
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านสิ่งที่เรียกว่า “การเมืองระบบบ้านใหญ่” โดยระบุว่าเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังกัดกร่อนระบบประชาธิปไตยไทย และทำให้การเมืองไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้
นพ.วรงค์ กล่าวว่า ระบบบ้านใหญ่ในทางการเมืองมีลักษณะเป็นการที่กลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลเข้ามาสนับสนุนพรรคการเมืองและนักการเมืองผ่านเครือข่ายหัวคะแนนในพื้นที่ จนทำให้ ส.ส. บางส่วนต้องพึ่งพาผู้สนับสนุนทางการเมืองมากกว่าการยึดโยงกับประชาชนผู้เลือกตั้ง
พร้อมกันนี้ ยังตั้งคำถามถึงที่มาของงบประมาณและการดูแลทางการเมืองในระบบดังกล่าว โดยอ้างว่ามีการสนับสนุนดูแล ส.ส. เป็นรายเดือน รวมถึงมีการใช้กลไกทางการเมืองบางรูปแบบเพื่อรองรับบุคคลในเครือข่ายของกลุ่มอำนาจทางการเมือง
นอกจากนี้ นพ.วรงค์ ยังวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนช่วยเหลือผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภา ตลอดจนระบบผู้ช่วย ส.ส. และ ส.ว. โดยมองว่าอาจกลายเป็นภาระงบประมาณของประชาชน และถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประโยชน์สาธารณะ
“ผมถือว่าการเมืองระบบบ้านใหญ่ คือเผด็จการในอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะแม้จะอ้างการเลือกตั้ง แต่ท้ายที่สุดกลับตอบสนองต่อกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพล มากกว่าตอบสนองต่อประชาชน” นพ.วรงค์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นความเห็นและข้อวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองของ นพ.วรงค์ ซึ่งยังไม่มีการระบุชื่อบุคคล พรรคการเมือง หรือกลุ่มทุนใดโดยตรง และยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้ที่อาจถูกพาดพิงในประเด็นดังกล่าว
News1 รายงาน