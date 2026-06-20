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นร.ไทย 7 แสนคนยังหลุดระบบ! ทำไมรัฐเร่งสิทธิเรียนฟรีให้ต่างด้าว?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นร.ไทย 7 แสนคนยังหลุดระบบ! ทำไมรัฐเร่งสิทธิเรียนฟรีให้ต่างด้าว?

นางสาวชวัลักษณ์ เวียงวิเศษ โฆษกพรรคไทยภักดี ออกมาแสดงความเห็นคัดค้านประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2568 พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าว ในขณะที่ยังมี นร.ไทยจำนวนมากที่หลุดออกจากระบบการศึกษา

ชวัลักษณ์ ระบุว่า ปัจจุบันยังมี นร.ไทยกว่า 750,000 คน ที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่จากปัญหาความยากจนและข้อจำกัดด้านต่าง ๆ แต่กระทรวงศึกษาธิการกลับเดินหน้าขยายสิทธิทางการศึกษาให้แก่ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ทรัพยากรและงบประมาณของรัฐถูกกระจายออกไป ในขณะที่ปัญหาของ นร.ไทยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

โฆษกพรรคไทยภักดี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้พิจารณาเพิกถอนประกาศดังกล่าว โดยเห็นว่ามีประเด็นที่ควรตรวจสอบทั้งในด้านวินัยการเงินการคลัง ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และขอบเขตการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกนำมาใช้อ้างอิงในการออกประกาศ

นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการอ้างอิงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) โดยเห็นว่าเนื้อหาของอนุสัญญาดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาฟรี 12 ปีแก่ผู้ไม่มีสัญชาติไทยในทุกกรณี จึงควรมีการพิจารณาขอบเขตและความเหมาะสมของนโยบายอย่างรอบคอบ

ทั้งนี้ ชวัลักษณ์ ย้ำว่า รัฐควรเร่งแก้ปัญหา นร.ไทยที่ยังหลุดจากระบบการศึกษาให้ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงก่อน พร้อมเรียกร้องให้มีการทบทวนนโยบายที่อาจส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศในระยะยาว

News1 รายงาน