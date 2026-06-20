ภาวุธอย่างแมน! สละเอกสิทธิ์ ส.ส. พร้อมพิสูจน์ความจริง DSI
กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจทางการเมืองทันที หลัง “ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ” ส.ส.พรรคประชาชน ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI อย่างเต็มที่ พร้อมประกาศสละสิทธิและเอกสิทธิ์ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาเรื่องการใช้อำนาจหรือสถานะทางการเมืองมาเป็นเกราะกำบังในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลัง DSI แถลงความคืบหน้าการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการลงทุน Forex และพบเส้นทางการเงินบางส่วนที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลหลายราย ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของภาวุธปรากฏอยู่ในข้อมูลที่หน่วยงานกำลังตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม ภาวุธยืนยันว่า ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงประชาชน ไม่มีส่วนร่วมในการชักชวนลงทุน และไม่เคยมีบทบาทในการบริหารจัดการธุรกิจที่อยู่ในข่ายการสอบสวนของ DSI แต่อย่างใด
เจ้าตัวยังระบุว่า หากมีข้อมูลหรือเอกสารใดที่หน่วยงานรัฐต้องการตรวจสอบ ตนพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และต้องการให้กระบวนการตรวจสอบดำเนินไปอย่างโปร่งใส เพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด
ท่าทีดังกล่าวได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย เนื่องจากในทางการเมือง การประกาศไม่ใช้เอกสิทธิ์หรือสถานะ ส.ส. เป็นแนวทางที่สะท้อนความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมาย โดยไม่ต้องการให้เกิดข้อครหาว่าได้รับสิทธิพิเศษเหนือบุคคลทั่วไป
ขณะเดียวกัน DSI ยืนยันว่า การปรากฏชื่อในเส้นทางการเงินไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระทำผิดโดยอัตโนมัติ แต่เป็นข้อมูลที่ต้องนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามกระบวนการสืบสวน โดยทุกฝ่ายยังคงได้รับการคุ้มครองตามหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีพยานหลักฐานยืนยันเป็นอย่างอื่น
ด้านพรรคประชาชนก็แสดงจุดยืนว่า พร้อมให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรม และยืนยันว่าหากมีข้อเท็จจริงใดปรากฏขึ้น ก็จะดำเนินการตามหลักการและข้อบังคับของพรรคอย่างตรงไปตรงมา
สำหรับกรณีของภาวุธ ถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญทางการเมือง ที่เจ้าตัวเลือกเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยตัวเอง พร้อมประกาศให้ข้อเท็จจริงเป็นผู้พิสูจน์ทุกข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในสังคม
ขอบคุณข้อมูลจาก DSI คำชี้แจงของภาวุธ พงษ์วิทยภานุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
News1 รายงาน