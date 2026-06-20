แรงไปไหม!? ศุภชัยลั่นกลาง กมธ. “ไอซ์-โรม” อย่าใช้วิธีการเล่นแบบเด็กๆ
แม้ว่าการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อติดตามและตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport จะผ่านพ้นไปแล้ว แต่คำพูดของนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในแวดวงการเมืองและโลกออนไลน์ โดยเฉพาะประโยคที่ระบุว่า “อย่าใช้วิธีการเล่นแบบเด็กๆ” ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกหยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ต้นตอของประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการประชุมกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ซึ่งมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ ท่ามกลางบรรยากาศการตรวจสอบที่เป็นไปอย่างเข้มข้น
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการประชุมได้เกิดความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและขอบเขตอำนาจของกรรมาธิการ จนนำไปสู่การที่นายศุภชัยตัดสินใจเดินออกจากห้องประชุม ก่อนจะแสดงจุดยืนต่อสาธารณะในเวลาต่อมา
นายศุภชัยระบุว่า ตนไม่เห็นด้วยกับวิธีการดำเนินการบางประการที่เกิดขึ้นในที่ประชุม พร้อมกล่าวพาดพิงถึง น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ “ไอซ์” และนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคประชาชน ด้วยถ้อยคำที่กลายเป็นประเด็นข่าวในเวลาต่อมา
“อย่าใช้วิธีการเล่นแบบเด็กๆ เอาหัวสองหัวมาชนกัน”
นอกจากนี้ นายศุภชัยยังแสดงความเห็นว่า การทำหน้าที่ของกรรมาธิการควรอยู่ภายใต้กรอบข้อบังคับและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างชัดเจน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า กลไกของกรรมาธิการไม่ควรถูกทำให้เกิดข้อครหาว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมือง
เจ้าตัวย้ำว่า ตนไม่ได้คัดค้านการตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport เพราะการตรวจสอบเป็นหน้าที่สำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ทุกขั้นตอนควรดำเนินไปบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ความเป็นธรรม และการเคารพกระบวนการตามกฎหมาย
ขณะที่อีกฝ่ายยังคงเดินหน้าตรวจสอบโครงการดังกล่าวต่อไป โดยมองว่าประเด็นเกี่ยวกับความโปร่งใสและการใช้งบประมาณภาครัฐเป็นเรื่องที่ประชาชนควรได้รับคำตอบอย่างชัดเจน
แม้การประชุมจะจบลงไปแล้ว แต่ถ้อยคำและจุดยืนที่แตกต่างกันของนักการเมืองทั้งสองฝ่าย ยังคงถูกจับตามอง และสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของการเมืองในเวทีกรรมาธิการ ซึ่งกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจทางการเมืองในปัจจุบัน
News1 รายงาน