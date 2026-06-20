ทนายสายหยุดกลับลำ โพสลั่น "ผมก็ไม่อยากให้ ตชด.ติดคุก"
หลังจากตกเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อยู่หลายวัน จากการออกมาแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีปะทะระหว่างวินจักรยานยนต์รับจ้างย่านห้วยขวางกับตำรวจตระเวนชายแดน หรือ ตชด. จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ล่าสุด นายสายหยุด เพ็งบุญชู หรือ “ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู” ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อชี้แจงจุดยืนของตนเองอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ นายสายหยุด เพ็งบุญชู ได้แสดงความเห็นในมุมกฎหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวหลายครั้ง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการใช้กำลัง การป้องกันตัว และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความเห็นบางส่วนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากประชาชนจำนวนมากที่ติดตามคดี และมองว่าการอธิบายข้อกฎหมายของเจ้าตัวสวนทางกับความรู้สึกของสังคมที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่าสุด นายสายหยุด เพ็งบุญชู ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ “ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู” ระบุว่า
“ผมเคารพทุกความเห็นต่าง..กรณีวินห้วยขวางกับ..ตชด.นำทัพ..พี่เอกสายไหมก็เพื่อนผม ผู้การเรวัตก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือ...อาจารย์ช้างมือปราบก็สนิทกัน..รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มาแสดงความเห็นในเพจผม..ทุกคนมีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง ผมเคารพทุกความเห็น”
พร้อมระบุอีกว่า
“ความรู้สึก..กับกฎหมายมันอาจจะเป็นทางแยก”
และข้อความที่ถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางคือ
“ผมก็ไม่ได้อยากให้ ตชด.ติดคุก”
โพสต์ดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการออกมาสื่อสารกับสังคมโดยตรง หลังเผชิญกระแสวิจารณ์อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการวิเคราะห์ข้อกฎหมายของเจ้าตัวในคดีนี้
อย่างไรก็ตาม จากเนื้อหาในโพสต์ นายสายหยุด เพ็งบุญชู ไม่ได้ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงความเห็นทางกฎหมายที่เคยแสดงไว้ก่อนหน้านี้ แต่พยายามอธิบายว่าการวิเคราะห์ข้อกฎหมายกับความรู้สึกของประชาชนอาจเป็นคนละมิติ และไม่จำเป็นต้องเดินไปในทิศทางเดียวกันเสมอไป
ขณะเดียวกัน คดีวินห้วยขวางกับ ตชด. ยังคงเป็นหนึ่งในคดีที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนการมองคดีตามตัวบทกฎหมาย และฝ่ายที่ให้ความสำคัญกับบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนนำไปสู่การถกเถียงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม และยังต้องรอการพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายต่อไป
News1 รายงาน