จันทร์นี้รู้กัน! อ.ปานเทพ เปิดตัวพยานปากสำคัญ คดีส่ง “ทนายตั้ม” เข้าคุก
อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศเตรียมเปิดตัวพยานปากสำคัญเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569 เวลา 13.30 น. ที่บ้านพระอาทิตย์
โดย อ.ปานเทพ ระบุว่า พยานบุคคลดังกล่าวเป็นพยานสำคัญในคดีที่ศาลอาญามีคำพิพากษาจำคุกนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” และจะร่วมแถลงข่าวกรณีที่มีการกล่าวหาเรื่องการฮั้วประมูล ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าถูกใส่ความ
การประกาศดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ติดตามคดีจำนวนมาก เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ อ.ปานเทพ ระบุว่าจะนำพยานบุคคลรายดังกล่าวออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่า พยานปากสำคัญรายดังกล่าวคือใคร และจะนำข้อมูลหรือพยานหลักฐานใดมาแถลงต่อสื่อมวลชน
ทั้งนี้ การแถลงข่าวจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ บ้านพระอาทิตย์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนที่ติดตามคดีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
News1 รายงาน