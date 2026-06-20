ปม “ชามข้าวหมา” ไม่จบ! สนธิญายื่นประธานสภาฯ สอบ “ไอซ์ รักชนก”
แม้ศึกนอกสภาจะเริ่มต้นจากการโต้เถียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่ล่าสุดประเด็นดังกล่าวได้ถูกนำเข้าสู่รัฐสภาอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อ นายสนธิญา สวัสดี เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมและการแสดงออกของ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ “ไอซ์” ส.ส.พรรคประชาชน หลังเห็นว่ามีการโพสต์ข้อความที่พาดพิงถึงตนจนกระทบต่อชื่อเสียงและศักดิ์ศรี
นายสนธิญาระบุว่า ประเด็นที่ตนติดใจคือการใช้ถ้อยคำในโพสต์ที่มีคำว่า “จุ้น” รวมถึงข้อความในลักษณะ “เผลอเตะชามข้าวหมา” ซึ่งมองว่าเป็นการสื่อความหมายในเชิงดูหมิ่นและสร้างความเสียหายต่อบุคคล แม้จะไม่มีการระบุชื่อโดยตรงก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากบริบทและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนเห็นว่าประชาชนทั่วไปสามารถเชื่อมโยงได้ว่าหมายถึงใคร
นอกจากประเด็นเรื่องถ้อยคำแล้ว นายสนธิญายังขอให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมาธิการที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ โดยเห็นว่าหากมีการนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรืออาจทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด ก็ควรมีการตรวจสอบและวินิจฉัยให้เกิดความชัดเจน
เจ้าตัวย้ำว่า การเข้ายื่นหนังสือครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว หรือความต้องการตอบโต้ทางการเมือง แต่ต้องการให้เป็นกรณีศึกษาสำหรับการทำหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสภา โดยเฉพาะเรื่องการใช้ถ้อยคำ การสื่อสารสาธารณะ และการแสดงความเห็นต่อบุคคลอื่น
“ผมไม่ได้คิดจองเวรจองกรรมกับใคร แต่ต้องการให้เรื่องนี้เป็นบรรทัดฐานในการทำงานของนักการเมือง เพื่อให้การแสดงออกต่อสาธารณะอยู่ในกรอบที่เหมาะสมและเคารพซึ่งกันและกัน” นายสนธิญากล่าว
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่กำลังร้อนแรงจากหลายประเด็นการตรวจสอบในสภา โดยเฉพาะบทบาทของคณะกรรมาธิการที่ถูกจับตามองจากสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความขัดแย้งทางความเห็นระหว่างบุคคลทางการเมืองหลายฝ่ายขยายวงออกมาสู่พื้นที่สาธารณะมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก น.ส.รักชนก ศรีนอก ต่อคำร้องที่นายสนธิญายื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ ขณะที่หลายฝ่ายยังคงจับตาว่าจะมีการวินิจฉัยหรือดำเนินการใดต่อไปหรือไม่
ประเด็นดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงเส้นแบ่งที่ละเอียดอ่อนระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง กับความรับผิดชอบต่อถ้อยคำที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งยังคงเป็นข้อถกเถียงสำคัญในสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน
News1 รายงาน