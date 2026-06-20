ฟังแล้วผิดหวัง! “ไอซ์ รักชนก” ชี้ ปลัด DE ยังไม่ตอบข้อสงสัย TH-AI Passport
แม้ว่าการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี และคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน จะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ประเด็นโครงการ TH-AI Passport ยังคงได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจาก น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ “ไอซ์ รักชนก” ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน ออกมาโพสต์สรุปผลการประชุมด้วยถ้อยคำที่สะท้อนความผิดหวังต่อคำชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไอซ์ รักชนก ระบุว่า การประชุมดังกล่าวไม่ได้ทำให้เกิดความชัดเจนเพิ่มเติมจากข้อมูลที่สังคมรับทราบอยู่ก่อนแล้ว โดยเฉพาะประเด็นคำถามสำคัญเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport ที่ถูกตั้งข้อสังเกตมาตลอดช่วงที่ผ่านมา
ส.ส.พรรคประชาชนรายนี้มองว่า การชี้แจงของผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DE รวมถึงปลัดกระทรวง ยังไม่สามารถตอบข้อสงสัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับที่มาของโครงการ กระบวนการดำเนินงาน การใช้งบประมาณ ตลอดจนรายละเอียดด้านเทคนิคที่สาธารณชนต้องการรับรู้ได้อย่างครบถ้วน
ตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โครงการ TH-AI Passport กลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตาในวงการเทคโนโลยีและการเมือง หลังมีการตั้งคำถามถึงความคุ้มค่า ความโปร่งใส และประสิทธิภาพของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ขณะที่ฝ่ายผู้รับผิดชอบยืนยันว่าโครงการมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์และยกระดับความพร้อมของบุคลากรไทยในยุคดิจิทัล
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายตรวจสอบยังคงเห็นว่ามีหลายประเด็นที่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม โดยเฉพาะเรื่องผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของโครงการ และความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณภาครัฐ
การออกมาแสดงความเห็นของไอซ์ รักชนก ครั้งนี้ จึงสะท้อนว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับ TH-AI Passport ยังไม่ได้รับการคลี่คลายทั้งหมด แม้ว่าจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการแล้วก็ตาม
ขณะเดียวกัน ประเด็นดังกล่าวยังมีแนวโน้มที่จะถูกติดตามต่อในเวทีกรรมาธิการและสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ และเป็นเรื่องที่สังคมกำลังจับตาถึงความโปร่งใสในการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีของประเทศ
News1 รายงาน