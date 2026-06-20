น่าจับตา! ฮุน มาเนต คุยอะไรกับอนุทินที่รัสเซีย? ก่อนโพสต์ย้ำ JBC-UNCLOS
กลายเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ถูกจับตามองในประเด็นความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา หลังจาก สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า ได้มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมภารกิจที่เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย
แม้ว่าการพบปะดังกล่าวจะถูกระบุว่าเป็นการหารือนอกรอบ แต่สิ่งที่สร้างความสนใจกลับเป็นโพสต์ของฮุน มาเนต ที่เผยแพร่หลังการพูดคุย โดยมีการสรุปจุดยืนของกัมพูชาต่อปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างชัดเจน
เนื้อหาในโพสต์ดังกล่าวระบุว่า กัมพูชายังคงยึดแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมย้ำให้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้ากระบวนการ Compulsory Conciliation ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล หรือ UNCLOS ในประเด็นเขตแดนทางทะเล
ขณะเดียวกัน กัมพูชายังยืนยันให้ใช้กลไกคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ JBC ในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางบก และเรียกร้องให้ฝ่ายไทยเร่งแต่งตั้งประธาน JBC เพื่อเดินหน้ากระบวนการสำรวจและปักปันเขตแดนตามข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเคยลงนามร่วมกัน
อีกประเด็นที่ถูกจับตา คือการที่ฮุน มาเนต ระบุว่า เรื่องการเปิดจุดผ่านแดนทางบก “ยังไม่มีความจำเป็นต้องหารือในเวลานี้” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชายังคงให้ความสำคัญกับการจัดการประเด็นเขตแดนเป็นลำดับแรก
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้น เมื่อโพสต์ของฮุน มาเนต ถูกแชร์ต่อโดย สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งยังคงมีบทบาทสำคัญทางการเมืองภายในประเทศ
นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมองว่า สิ่งที่น่าจับตาไม่ใช่เพียงการพบปะกันของผู้นำทั้งสองประเทศ แต่คือการที่ฝ่ายกัมพูชาเลือกเปิดเผยสาระสำคัญบางประเด็นต่อสาธารณะทันทีหลังการหารือ โดยเฉพาะการย้ำเรื่อง JBC และ UNCLOS ซึ่งเป็นกลไกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเล
แม้กระบวนการ Compulsory Conciliation ภายใต้ UNCLOS จะไม่ใช่การตัดสินคดีโดยศาลโลก และไม่มีผลผูกพันในลักษณะคำพิพากษา แต่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนมองว่า ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ หรือข้อค้นพบจากกระบวนการดังกล่าว อาจถูกนำไปใช้อ้างอิงในเวทีการทูตหรือการเจรจาในอนาคตได้
ด้วยเหตุนี้ จึงมีเสียงเรียกร้องให้ฝ่ายไทยเตรียมความพร้อมทั้งด้านข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ข้อกฎหมาย และข้อมูลทางเทคนิคอย่างรอบด้าน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศในทุกเวทีการเจรจา
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดจากฝ่ายไทยเกี่ยวกับเนื้อหาการหารือนอกรอบครั้งดังกล่าว ทำให้คำถามสำคัญยังคงอยู่ที่ว่า “ฮุน มาเนต และอนุทิน ได้พูดคุยอะไรกันบ้าง” และเหตุใดผู้นำกัมพูชาจึงเลือกย้ำประเด็น JBC และ UNCLOS ต่อสาธารณะทันทีหลังการพบกัน
ประเด็นดังกล่าวจึงยังเป็นความเคลื่อนไหวที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในมิติความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาในระยะต่อจากนี้
News1 รายงาน