ฮือฮา! พบ “ซูเปอร์คางดำ” ดำสนิททั้งตัว ที่อัมพวา
สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่ภาพปลาหมอคางดำลักษณะแปลกตา ซึ่งมีสีดำเข้มตั้งแต่หัวจรดหาง แตกต่างจากปลาหมอคางดำที่พบเห็นโดยทั่วไป จนถูกตั้งฉายาว่า “ซูเปอร์คางดำ”
ผู้ที่นำเรื่องดังกล่าวมาเผยแพร่คือ นายปัญญา โตกทอง เจ้าของร้านข้าวใหม่ปลามัน อัมพวา โดยระบุว่า พนักงานภายในร้านได้ทอดแหและพบปลาตัวดังกล่าวในพื้นที่ ก่อนจะนำภาพมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก
จากการสังเกตลักษณะภายนอกเบื้องต้น พบว่าปลาตัวดังกล่าวยังคงมีรูปร่างใกล้เคียงกับปลาหมอในกลุ่มทิลาเปีย หรือปลาหมอคางดำที่พบทั่วไป ทั้งลำตัวที่ค่อนข้างหนา เกล็ดขนาดใหญ่ ครีบหลังยาวต่อเนื่อง รวมถึงลักษณะศีรษะและรูปปากที่คล้ายปลาหมอคางดำตามธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม จุดที่สร้างความแปลกใจคือ สีดำเข้มเกือบทั้งลำตัว ตั้งแต่ส่วนหัว คาง ลำตัว ครีบ ไปจนถึงหาง ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นปลาที่มีความแตกต่างจากปลาหมอคางดำที่เคยพบมาก่อน
เบื้องต้นมีการตั้งสมมติฐานหลายประการเกี่ยวกับสาเหตุของสีดำเข้มดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความแปรผันทางพันธุกรรม การมีเม็ดสีเมลานินมากกว่าปกติ หรืออาจเป็นลักษณะของปลาเพศผู้ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งปลาหลายชนิดมักมีสีเข้มขึ้นเพื่อแสดงอาณาเขตและดึงดูดคู่ผสมพันธุ์
อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งคือ การแพร่พันธุ์ของปลาหมอคางดำในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องหลายชั่วรุ่น อาจก่อให้เกิดความหลากหลายทางลักษณะภายนอกมากขึ้น จนพบปลาที่มีสีดำเข้มกว่าปกติอย่างที่ปรากฏในครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานทางวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญออกมายืนยันว่า ปลาตัวดังกล่าวเป็นสายพันธุ์ใหม่ หรือเกิดการกลายพันธุ์แต่อย่างใด โดยยังจำเป็นต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดทางชีววิทยาและพันธุกรรมเพิ่มเติมเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจน
แม้จะยังไม่มีคำตอบแน่ชัดว่าปลาตัวดังกล่าวเป็นเพียงความแปรผันตามธรรมชาติ หรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การพบปลาหมอคางดำสีดำสนิททั้งตัวครั้งนี้ ก็สร้างความสนใจให้กับประชาชนและผู้ติดตามปัญหาปลาหมอคางดำเป็นอย่างมาก ขณะที่หลายฝ่ายมองว่าอาจเป็นอีกกรณีศึกษาที่ควรได้รับการตรวจสอบทางวิชาการเพิ่มเติมในอนาคต
เครดิตข้อมูล : เพจเกษตรกรก้าวหน้า และ นายปัญญา โตกทอง เจ้าของร้านข้าวใหม่ปลามัน อัมพวา
News1 รายงาน