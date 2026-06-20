จ่ายค่าไฟ 8 บาท แต่ขุดบิทคอยน์ทั้งตึก! ตำรวจบุกทลายเหมืองเถื่อนกลางเมืองยโสธร รัฐเสียหายนับล้าน
เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดยโสธร หลังได้รับเบาะแสว่ามีการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการขุดบิทคอยน์ โดยพบอุปกรณ์ขุดคริปโทเคอร์เรนซีจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ภายในอาคาร พร้อมระบบเดินสายไฟที่ถูกดัดแปลงอย่างผิดปกติ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบว่ามีการซ่อนสายไฟฟ้าไว้เหนือฝ้าเพดาน ก่อนลากเชื่อมต่อเข้ากับจุดติดตั้งเครื่องขุดบิทคอยน์ภายในอาคาร เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากภายนอก ขณะที่ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ากลับปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายเพียงหลักหน่วยบาทต่อเดือน ซึ่งสวนทางกับปริมาณการใช้พลังงานที่ควรเกิดขึ้นจากการเดินเครื่องขุดคริปโทเคอร์เรนซีตลอด 24 ชั่วโมง
แหล่งข่าวจากชุดสืบสวนเปิดเผยว่า พฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายการลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยมิชอบ ซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับรัฐและหน่วยงานด้านพลังงานแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงอาจเป็นสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ได้ในอนาคต
การตรวจค้นครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดเครื่องขุดบิทคอยน์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐาน พร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงิน ผู้ครอบครองอาคาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทั้งหมด เพื่อขยายผลว่ามีเครือข่ายเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นหรือไม่
สำหรับการขุดบิทคอยน์นั้น แม้จะไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายหากดำเนินการอย่างถูกต้อง แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญคือการลักลอบใช้ไฟฟ้าหรือดัดแปลงระบบไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นการสร้างภาระให้กับระบบสาธารณูปโภคและก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐโดยตรง
เบื้องต้นมีการประเมินว่าความเสียหายจากการใช้ไฟฟ้าโดยมิชอบในคดีนี้อาจมีมูลค่ารวมเป็นหลักล้านบาท ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป
กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า แม้ธุรกิจคริปโทเคอร์เรนซีจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่การแสวงหาผลประโยชน์ด้วยวิธีการลักลอบใช้ทรัพยากรสาธารณะ ยังคงเป็นประเด็นที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจับตาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาและความคุ้มค่าในการขุดสินทรัพย์ดิจิทัลกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง
News1 รายงาน