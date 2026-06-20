สภาวะการศึกษานราธิวาสวิกฤต! นร.หลุดระบบหลังจบ ม.3 กว่าครึ่ง “ทวี” จี้ กสศ. ปรับยุทธศาสตร์ด่วน
ปัญหาการหลุดออกจากระบบการศึกษากลายเป็นประเด็นร้อนในสภาผู้แทนราษฎร หลัง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ อภิปรายถึงสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตคุณภาพการศึกษาในระดับโครงสร้าง
พ.ต.อ.ทวี ระบุว่า ข้อมูลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพบว่า นักเรียนที่จบชั้น ม.3 แล้วไม่ได้ศึกษาต่อ หรือหลุดออกจากระบบการศึกษา มีสัดส่วนสูงกว่า 50% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่ากังวลอย่างยิ่ง และสูงกว่าหลายพื้นที่ของประเทศ แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับ ม.6 ก็ตาม
นอกจากนี้ยังตั้งคำถามต่อการทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาดีขึ้นมากน้อยเพียงใด พร้อมชี้ว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากยังมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานด้านการศึกษาที่มีอยู่เดิม
พ.ต.อ.ทวี ยังสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาและปัญหาสังคม โดยระบุว่าผู้ต้องขังจำนวนมากในเรือนจำมีระดับการศึกษาต่ำกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเสนอว่าหากประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาจนจบระดับ ม.6 ได้อย่างทั่วถึง ปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมในระยะยาวอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ ได้เสนอให้ กสศ. ปรับยุทธศาสตร์การทำงานเชิงรุกมากขึ้น โดยมุ่งเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงที่กำลังจะหลุดจากระบบการศึกษา รวมถึงกลุ่มเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำในระยะยาว
รายงานดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร และการเผยแพร่ข้อมูลของเพจ “ประชาชน ประชาชาติ จังหวัดนราธิวาส”
News1 รายงาน