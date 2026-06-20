เท้งเดือด! ขู่เอาผิด ม.157 ปม DSI เปิดชื่อ “ภาวุธ”
ความขัดแย้งทางการเมืองรอบโครงการ TH-AI Passport ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง เมื่อ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ “เท้ง” หัวหน้าพรรคประชาชน ออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจต่อการแถลงข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการเปิดเผยชื่อของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
นายณัฐพงษ์ ระบุว่า การแถลงข่าวดังกล่าวยังไม่มีข้อมูลใหม่ที่ช่วยคลี่คลายข้อสงสัยของสังคมได้อย่างชัดเจน แต่กลับมีการเปิดเผยชื่อบุคคลทางการเมืองจนถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของผู้ที่กำลังมีบทบาทในการตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport
หัวหน้าพรรคประชาชนยังเตือนว่า หากมีการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบ หรือมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกรอบกฎหมาย อาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 พร้อมย้ำว่าข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ควรใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ และไม่ควรดำเนินการใด ๆ ภายใต้แรงกดดันหรือคำสั่งที่อาจขัดต่อหลักกฎหมาย เพราะผู้ที่ต้องรับผิดชอบในท้ายที่สุดคือผู้ลงนามและผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
ขณะเดียวกัน พรรคประชาชนยังเดินหน้าตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ต่อไป โดยมุ่งเน้นประเด็นความโปร่งใส ความคุ้มค่าของงบประมาณ และกระบวนการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการตั้งข้อสังเกตหลายประเด็นผ่านเวทีกรรมาธิการและการอภิปรายสาธารณะ
นอกจากนี้ ยังมีการเรียกร้องให้หน่วยงานตรวจสอบอิสระเข้ามาพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความชัดเจนต่อสังคม และลดข้อครหาที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายการเมืองกับหน่วยงานของรัฐ
ด้าน DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมต่อข้อวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดของนายณัฐพงษ์ ขณะที่ประเด็น TH-AI Passport ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงบประมาณภาครัฐ เทคโนโลยีดิจิทัล และผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้การตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเด็นด้านเทคนิคหรือการจัดซื้อจัดจ้างอีกต่อไป แต่กำลังขยายไปสู่ข้อถกเถียงเรื่องการใช้อำนาจรัฐ ความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการตรวจสอบของภาครัฐ
News1 รายงาน