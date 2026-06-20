สะเทือนทั้งระบบ! แพทย์-พยาบาลไหลออก ใครจะรักษาคนไทยในวันข้างหน้า?
กำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในแวดวงสาธารณสุข หลังเพจประชาคมแพทย์ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยระบุว่ากำลังเผชิญภาวะสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก จนเกิดความกังวลต่อผลกระทบที่อาจลุกลามไปไกลกว่าตัวองค์กรเพียงแห่งเดียว
แม้ในขณะนี้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดอย่างเป็นทางการ แต่สิ่งที่ทำให้ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง คือคำถามที่ตามมาว่า หากสถาบันที่มีหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศต้องเผชิญกับภาวะสูญเสียกำลังคนจำนวนมาก จะส่งผลต่อระบบสาธารณสุขไทยในระยะยาวอย่างไร
โรงเรียนแพทย์มีบทบาทสำคัญมากกว่าการเป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วย เพราะยังเป็นสถานที่ผลิตแพทย์รุ่นใหม่ เป็นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง เป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของภูมิภาค
หากบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากตัดสินใจลาออก ย้ายงาน หรือออกจากระบบ ย่อมส่งผลให้ภาระงานตกอยู่กับบุคลากรที่เหลืออยู่มากขึ้น ขณะเดียวกันอาจกระทบต่อประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน รวมถึงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในอนาคต
หลายฝ่ายมองว่าปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เป็นภาพสะท้อนของความท้าทายที่ระบบสาธารณสุขไทยเผชิญมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้ป่วยที่สูงขึ้น ความกดดันจากการทำงาน รวมถึงปัญหาการกระจายตัวของบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังไม่สมดุลในหลายพื้นที่
คำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่า โรงเรียนแพทย์แห่งใดกำลังเผชิญปัญหา แต่คือเหตุใดบุคลากรทางการแพทย์จำนวนไม่น้อยจึงตัดสินใจเดินออกจากระบบ และประเทศไทยมีแนวทางรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวมากน้อยเพียงใด
เพราะหากวันนี้ระบบสาธารณสุขสูญเสียบุคลากรเร็วกว่าการผลิตคนรุ่นใหม่เข้ามาทดแทน ผลกระทบอาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับโรงพยาบาลหรือสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง แต่จะย้อนกลับมาสู่ประชาชนทุกคนในฐานะผู้รับบริการทางการแพทย์
และหากสิ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิม คำถามที่สังคมไทยอาจต้องร่วมกันหาคำตอบก็คือ อีก 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะยังมีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอสำหรับการดูแลประชาชนหรือไม่
ขอบคุณข้อมูลและประเด็นจากเพจประชาคมแพทย์
News1 รายงาน