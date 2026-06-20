มหากาพย์เขากระโดง หรือระบอบสีน้ำเงินกำลังงัดข้อกับกระบวนการยุติธรรม
คดีที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังถูกจับตามองอีกครั้ง หลังการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าฟ้องร้องเพื่อขอเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่อ้างว่าทับซ้อนกับที่ดินของการรถไฟ พร้อมเรียกค่าเสียหายจากผู้ครอบครองที่ดินบางแปลง
ประเด็นที่ทำให้คดีนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ไม่ได้อยู่เพียงเรื่องมูลค่าของที่ดินหรือจำนวนไร่ที่เป็นข้อพิพาท แต่เป็นเพราะหนึ่งในผู้ถูกฟ้องคือ นายเนวิน ชิดชอบ บุคคลที่ถูกมองว่ามีบทบาทสำคัญในเครือข่ายอำนาจทางการเมืองที่ถูกเรียกกันว่า “สีน้ำเงิน”
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ข้อพิพาทเรื่องที่ดินเขากระโดงเดินทางผ่านกระบวนการยุติธรรมมาแล้วหลายชั้นศาล ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันสิทธิในที่ดินตามแนวคำพิพากษาที่เคยมีมาก่อน ส่วนอีกฝ่ายยืนยันสิทธิการถือครองตามเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ แม้จะมีคำวินิจฉัยและคำพิพากษาในหลายคดี แต่กระบวนการนำคำพิพากษาไปสู่การปฏิบัติกลับยังเป็นข้อถกเถียงอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การฟ้องร้องคดีใหม่เป็นรายแปลง และเกิดคำถามว่าบทสรุปสุดท้ายของพื้นที่เขากระโดงจะจบลงอย่างไร
ล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ยื่นฟ้องเพื่อขอให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่พิพาทจำนวน 4 แปลง พร้อมขอให้ส่งมอบพื้นที่คืน รวมถึงเรียกค่าเสียหายจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว
แน่นอนว่า การต่อสู้ทางกฎหมายครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุด และทุกฝ่ายยังมีสิทธิ์ต่อสู้คดีในชั้นศาลตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด
แต่สิ่งที่สังคมกำลังจับตา อาจไม่ใช่เพียงคำถามว่าใครจะเป็นผู้ชนะในคดี หากเป็นคำถามที่ใหญ่กว่านั้น คือเมื่อมีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้มีอิทธิพลทางการเมือง กระบวนการยุติธรรมจะสามารถเดินหน้าได้อย่างอิสระและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายหรือไม่
เพราะหากท้ายที่สุดแล้ว คำพิพากษาของศาลไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง หรือเกิดข้อโต้แย้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีข้อยุติ ความเสียหายอาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคู่กรณีในคดี แต่จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบกฎหมายทั้งระบบ
มหากาพย์เขากระโดงจึงอาจไม่ใช่เพียงข้อพิพาทเรื่องที่ดินอีกต่อไป หากแต่กำลังกลายเป็นบททดสอบสำคัญว่า หลักนิติรัฐและกระบวนการยุติธรรมของไทยจะได้รับการยอมรับและถูกนำไปปฏิบัติอย่างเสมอภาคกับทุกฝ่ายหรือไม่
ขอบคุณข้อมูลประกอบจากเอกสารคำฟ้องและข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับคดีเขากระโดง
News1 รายงาน