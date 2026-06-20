กรมอุทยานฯ แจงชัดเจน 1.5 แสนไร่ทับลาน ไม่ใช่ป่าใหม่ เป็นพื้นที่รัฐจัดสรรให้ประชาชนทำกินมานานแล้ว
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยยืนยันว่าพื้นที่จำนวน 155,865.47 ไร่ ที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้เพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนั้น ไม่ใช่พื้นที่ป่าที่เพิ่งถูกนำออกจากเขตอุทยาน แต่เป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้ประชาชนใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินมาก่อนการประกาศอุทยานแห่งชาติทับลาน
แถลงการณ์ระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วยพื้นที่ที่ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. เดิม พื้นที่ตามโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคี พื้นที่ตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ และโครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ รวมถึงพื้นที่ราชพัสดุที่ใช้ในราชการทหาร ซึ่งทั้งหมดมีสถานะการใช้ประโยชน์มาก่อนการประกาศอุทยานแห่งชาติทับลาน
กรมอุทยานฯ ยืนยันว่า การปรับปรุงแนวเขตครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างเขตอุทยานกับพื้นที่ที่รัฐเคยจัดสรรให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ โดยไม่ได้มีเจตนาลดทอนการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ แต่เป็นการจัดระเบียบแนวเขตให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติยังมีมติให้พื้นที่อีก 109,420.99 ไร่ ซึ่งอยู่นอกเขตโครงการจัดสรรของรัฐเดิม ยังคงสถานะเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานต่อไป เพื่อรักษาพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศ โดยผู้ที่อาศัยหรือทำกินอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562
สำหรับคดีความที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกพื้นที่ในส่วนนี้ จำนวน 450 คดี กรมอุทยานฯ ระบุว่าจะยังคงดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป ไม่มีการยกเลิกหรือระงับคดีโดยอัตโนมัติจากการปรับปรุงแนวเขตครั้งนี้
นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่อีก 86,966.29 ไร่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มอบหมายให้กรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ ร่วมกันสำรวจและประเมินความเหมาะสมอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาแนวทางขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพิ่มเติมในอนาคต
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยืนยันว่า การดำเนินการทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
ขอบคุณข้อมูลจากเพจทางการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
News1 รายงาน