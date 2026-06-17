สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก? ช็อตเด็ดสภาวันนี้ ต้องยกให้ภาพนี้
บรรยากาศการประชุมร่วมรัฐสภา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ซึ่งมีวาระพิจารณาพิธีสารและกรอบความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย สมาชิกจากหลายพรรคการเมืองร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่สนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่ค้า เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งภาพที่ได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าวและผู้ติดตามการเมือง คือช่วงที่ นายไชยชนก ชิดชอบ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินเข้าไปพูดคุยกับ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ถึงบริเวณที่นั่งของพรรคประชาชนภายในห้องประชุม
โดยระหว่างการพูดคุย น.ส.รักชนก ได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาให้นายไชยชนกดู ก่อนที่ นางนันทนา สงฆ์ประชา หรือ "เจ๊มันแกว" จะเดินเข้ามาร่วมวงสนทนาด้วย ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง ใช้เวลาพูดคุยกันไม่นาน ก่อนที่นายไชยชนกจะเดินโอบไหล่นางนันทนาและกลับไปยังที่นั่งของตน
ภาพดังกล่าวกลายเป็นช็อตที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ เนื่องจากก่อนหน้านี้ น.ส.รักชนก ถือเป็นหนึ่งใน สส.พรรคประชาชน ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องและเผ็ดร้อน
แม้จะอยู่คนละพรรคการเมืองและมีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกันในหลายประเด็น แต่ภาพการพูดคุยอย่างเป็นกันเองภายในห้องประชุม ก็สะท้อนอีกมุมหนึ่งของบรรยากาศทางการเมือง ที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แม้จะเห็นต่างกันก็ตาม
NEWS1 รายงาน