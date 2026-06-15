กกต.เหนือชั้น? ดร.ธรรม์ธีร์ ตั้งคำถาม ฟ้องปิดปากลามทั้งสื่อ อินฟลู นักวิชาการ และนักการเมือง
กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิด เมื่อ ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อสร้างพลังของประชาชน พรรคไทยสร้างไทย ออกมาตั้งคำถามถึงแนวโน้มการใช้กระบวนการทางกฎหมายต่อผู้ที่ออกมาตรวจสอบหรือวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ดร.ธรรม์ธีร์ เปิดเผยว่า ตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยถูกฟ้องร้องมาก่อน แต่เหตุการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งที่หลายฝ่ายเรียกว่า “การฟ้องปิดปาก” อย่างใกล้ชิด และพบว่าก่อนหน้านี้มีทั้งประชาชน สื่อมวลชน นักวิชาการ และผู้เคลื่อนไหวทางสังคมจำนวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ลักษณะเดียวกัน
เขาระบุว่า สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เพียงการฟ้องร้อง แต่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบรรยากาศการตรวจสอบอำนาจรัฐ เพราะเมื่อมีการดำเนินคดีเกิดขึ้น ผู้คนจำนวนไม่น้อยเริ่มลังเลที่จะนำเสนอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ
“พอมีการฟ้อง คนก็เริ่มไม่กล้าพูด ไม่กล้านำเสนอ ทั้งที่เรื่องเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ” ดร.ธรรม์ธีร์ กล่าว
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวถึงว่ามีโอกาสถูกดำเนินคดีนั้น ครอบคลุมแทบทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยี นักกฎหมาย สื่อมวลชน อินฟลูเอนเซอร์ และนักการเมือง
“ถ้าดูจากรายชื่อที่ถูกกล่าวถึง มันเหมือนกับว่าคนทุกวงการที่ออกมาตั้งคำถามกำลังถูกจับตามองไปพร้อมกัน”
ดร.ธรรม์ธีร์ มองว่า ยิ่งมีความพยายามปิดกั้นการตั้งคำถามในประเด็นสาธารณะมากเท่าไร สังคมยิ่งควรให้ความสนใจมากขึ้นเท่านั้น เพราะเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลกระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตย
เขายังเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนหรือกลไกช่วยเหลือผู้ที่ถูกดำเนินคดีจากการทำหน้าที่ตรวจสอบประเด็นสาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชน สื่อมวลชน และนักวิชาการ ต้องต่อสู้เพียงลำพังเมื่อเผชิญกับคดีความจากหน่วยงานรัฐหรือผู้มีอำนาจ
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก กกต. ต่อข้อกังวลที่ถูกหยิบยกขึ้นมา ขณะที่ประเด็นดังกล่าวกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญของสังคมไทยว่า เส้นแบ่งระหว่างการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมาย กับการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนตรวจสอบองค์กรอิสระ ควรอยู่ตรงจุดใด
และเมื่อเสียงวิจารณ์เริ่มดังขึ้นเรื่อย ๆ คำถามที่สังคมกำลังรอฟังอาจไม่ใช่เพียงว่าใครถูกฟ้อง แต่คือ การตรวจสอบองค์กรที่มีอำนาจในบ้านเมือง ยังสามารถทำได้อย่างเสรีเพียงใด
News1 รายงาน