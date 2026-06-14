2 สาวพัทลุงร้องถูกอุ้มขึ้นรถกลางดึก พาเข้าโรงแรม อ้างถูกล่วงละเมิด ตำรวจเร่งล่าตัว 6 ผู้ต้องสงสัย
เกิดคดีที่กำลังได้รับความสนใจในพื้นที่จังหวัดพัทลุง หลังหญิงสาวอายุ 18 ปี และ 19 ปี เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ควนขนุน โดยอ้างว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นชายจำนวน 6 คน บังคับขึ้นรถกระบะสีดำจากบริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ก่อนถูกพาไปยังโรงแรมในพื้นที่อำเภอควนขนุน
ผู้เสียหายให้การว่า ภายหลังถูกพาตัวออกจากจุดเกิดเหตุ ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศภายในโรงแรมดังกล่าว แม้จะพยายามขัดขืน ก่อนตัดสินใจเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
ภายหลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ควนขนุน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งตัวผู้เสียหายเข้ารับการตรวจร่างกายตามกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อนำผลมาประกอบสำนวนคดี
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ต้องสงสัยใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้เสียหาย รวมถึงสอบปากคำพยานเพิ่มเติม เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและเชื่อมโยงพฤติการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เบื้องต้นมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วจำนวน 6 ราย และกำลังเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อเสนอขออนุมัติศาลออกหมายจับ ก่อนติดตามตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวยังอยู่ในชั้นสอบสวน โดยข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นข้อมูลจากคำให้การของผู้เสียหายในเบื้องต้น ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหายังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมาย จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
เผยแพร่โดย : นครออนไลน์
Ref. นิติกร อุดมศิลป์
News1 รายงาน