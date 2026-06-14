Plan B ชื่อนี้มีแต่คนรัก? หรือเพราะเก่งด้าน Connection
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังโครงการ AI Passport มูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท ถูกตั้งคำถามถึงเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล ว่ามีลักษณะที่อาจเอื้อให้ผู้ประกอบการบางรายได้เปรียบคู่แข่งหรือไม่
ข้อสังเกตสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึง คือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ทั้งจอดิจิทัลกลางแจ้งทั่วประเทศ และช่องทางสื่อในพื้นที่เชิงพาณิชย์หลายประเภท จนเกิดคำถามว่ามีผู้ประกอบการกี่รายที่สามารถตอบโจทย์เงื่อนไขดังกล่าวได้ครบถ้วน
ชื่อของ Plan B จึงถูกพูดถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจสื่อนอกบ้านรายใหญ่ของประเทศที่มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายพื้นที่
นอกจากประเด็นเรื่องเงื่อนไขการประมูลแล้ว สังคมออนไลน์ยังมีการแชร์ภาพถ่ายที่ถูกเผยแพร่อยู่ก่อนหน้านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารของ Plan B เคยปรากฏตัวร่วมเฟรมกับบุคคลสำคัญจากหลายแวดวง รวมถึงนายเนวิน ชิดชอบ ผู้ซึ่งถูกมองจากสังคมมาอย่างยาวนานว่ามีบทบาทสำคัญต่อพรรคการเมืองสีน้ำเงิน และยังมีภาพร่วมเฟรมกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ซึ่งถูกมองว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อพรรคประชาชน
การปรากฏตัวร่วมกับบุคคลทางการเมืองจากหลายขั้วในช่วงเวลาต่าง ๆ ทำให้เกิดข้อสังเกตในสังคมว่า ผู้บริหารรายนี้มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในหลายวงการเป็นอย่างมาก จนมีผู้ตั้งคำถามว่า ความสำเร็จขององค์กรเกิดจากศักยภาพทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว หรือมีปัจจัยด้านเครือข่ายและคอนเนกชันที่แข็งแกร่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ขณะเดียวกัน ยังมีการตั้งข้อสังเกตจากผู้ติดตามการใช้งบประมาณภาครัฐว่า AI Passport อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่กว่า โดยมีข้อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยรายละเอียดโครงการอื่น ๆ ที่ใช้รูปแบบหรือเงื่อนไขใกล้เคียงกัน เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
อย่างไรก็ตาม การปรากฏตัวร่วมกันในภาพถ่ายหรือการรู้จักคุ้นเคยกันทางสังคม ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันการกระทำที่ผิดกฎหมาย การเอื้อประโยชน์ หรือการฮั้วประมูลได้ และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่อย่างใด
ประเด็นสำคัญที่สังคมกำลังเฝ้าจับตา จึงอาจไม่ใช่เพียงว่าใครจะเป็นผู้ชนะการประมูล แต่คือกระบวนการทั้งหมดเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม และตรวจสอบได้มากน้อยเพียงใด
คำถามที่ยังรอคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ โครงการดังกล่าวถูกออกแบบขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะสูงสุดจริงหรือไม่ และทุกบริษัทมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาเดียวกันอย่างแท้จริงหรือเปล่า
News1 รายงาน