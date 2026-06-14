สะเทือนทั้งประเทศ! อินโดฯ อ่วม น้ำมันพุ่ง 32% รัฐบาลเร่งหามาตรการพยุงเศรษฐกิจ
อินโดนีเซียกำลังเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ หลังราคาน้ำมันภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ค่าครองชีพของประชาชนพุ่งตามไปด้วย จนรัฐบาลต้องเร่งหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
รายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว่า บริษัทพลังงานแห่งชาติของอินโดนีเซีย “เปอร์ตามินา” (Pertamina) ได้ปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินเกรด Pertamax กว่า 32% จากระดับเดิม ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะชนชั้นกลางที่พึ่งพาการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
การปรับขึ้นราคาครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่ยังผันผวนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ประกอบกับค่าเงินรูเปียห์ที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้ต้นทุนนำเข้าพลังงานของอินโดนีเซียเพิ่มสูงขึ้น และทำให้ภาระเงินอุดหนุนพลังงานของภาครัฐหนักขึ้นตามไปด้วย
ด้านนายแอร์ลังกา ฮาร์ตาร์โต รัฐมนตรีประสานงานเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและลดผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเตรียมนำเสนอรายละเอียดต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาในเร็ว ๆ นี้
ขณะเดียวกัน ธนาคารโลกได้แสดงความกังวลต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่อินโดนีเซียกำลังเผชิญ โดยมองว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นอาจส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป พร้อมแนะนำให้มีการปรับโครงสร้างเงินอุดหนุนพลังงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
ในกรุงจาการ์ตา มีรายงานว่ากลุ่มนักศึกษาและภาคประชาชนบางส่วนเริ่มออกมาแสดงความไม่พอใจต่อภาระค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบจากราคาพลังงานที่กำลังส่งผลต่อสินค้าและบริการหลายประเภท
นักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งมองว่า การขึ้นราคาน้ำมันครั้งนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและระบบอุดหนุนพลังงานของอินโดนีเซีย ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องเดินบนเส้นทางที่ยากลำบาก ระหว่างการรักษาเสถียรภาพการคลังกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
หลายฝ่ายจึงจับตาว่า มาตรการเยียวยาของรัฐบาลจะช่วยลดแรงกดดันทางเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใด หรือประชาชนอินโดนีเซียจะต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นต่อไปในระยะยาว
News1 รายงาน
อ้างอิงข้อมูล : Reuters, World Bank, Xinhua, Jakarta Globe