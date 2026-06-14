โครงการให้นายทุนทำ แต่ใช้ชื่อ “โซลาร์ชุมชน” ? หมอวรงค์ตั้งคำถาม ใครได้ประโยชน์ตัวจริง
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนด้านพลังงาน เมื่อ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ออกมาตั้งคำถามต่อโครงการ "โซลาร์ชุมชน" หลังพบว่ารูปแบบที่ถูกผลักดันนั้น เปิดทางให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนหลักในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ขณะที่การไฟฟ้าจะรับซื้อไฟฟ้าในระยะยาวถึง 25 ปี
หมอวรงค์ตั้งข้อสังเกตว่า แม้ชื่อโครงการจะใช้คำว่า "ชุมชน" แต่ประชาชนจำนวนมากกลับสงสัยว่า ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของโครงการจริงมากน้อยเพียงใด หรือเป็นเพียงพื้นที่รองรับการลงทุนของภาคเอกชนเท่านั้น
ประเด็นดังกล่าวยิ่งถูกจับตา เมื่อคนไทยจำนวนไม่น้อยลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านด้วยเงินของตนเอง แต่ยังต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขและกฎระเบียบต่าง ๆ ขณะที่โครงการขนาดใหญ่กลับได้รับสัญญารับซื้อไฟฟ้าระยะยาวจากภาครัฐ
ข้อมูลจากภาครัฐระบุว่า โครงการโซลาร์ชุมชนมีเป้าหมายสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ลดภาระค่าไฟ และเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดของประเทศ โดยเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนหลักและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบตามเงื่อนไขที่กำหนด
อย่างไรก็ตาม นักวิชาการและภาคประชาชนบางส่วนยังคงตั้งคำถามถึงผลกระทบระยะยาวต่อค่าไฟฟ้า รวมถึงความคุ้มค่าในการรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาระยะยาวหลายสิบปี โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้นทุนเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
คำถามสำคัญที่ยังรอคำตอบจึงไม่ใช่เพียงว่าโครงการนี้จะผลิตไฟฟ้าได้มากแค่ไหน แต่คือ "ใครได้รับประโยชน์สูงสุด" ระหว่างชุมชน ประชาชนผู้ใช้ไฟ หรือกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่
และหากเป้าหมายสูงสุดคือการลดค่าไฟของคนไทยจริง เหตุใดประชาชนจึงยังรู้สึกว่าค่าไฟในชีวิตประจำวันไม่ได้ลดลงตามความคาดหวัง
News1 รายงาน