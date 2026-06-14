ฟาริดายอมรับผิด! สารภาพแชทอ้างท้องกับ “น้อง ฟ.” กุขึ้นเอง
กลายเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์ เมื่อ “ฟาริดา” ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงและขอโทษต่อสาธารณชน พร้อมยอมรับว่าข้อความแชทที่เคยนำมาเผยแพร่ โดยอ้างว่าตั้งครรภ์กับ “น้อง ฟ.” นั้น เป็นเรื่องที่ตนสร้างขึ้นเอง
โดยเจ้าตัวยอมรับว่า การกระทำดังกล่าวเกิดจากความคึกคะนองและต้องการหลอกคู่สนทนาเท่านั้น พร้อมยืนยันว่าในความเป็นจริงไม่เคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ “น้อง ฟ.” แต่อย่างใด
นอกจากนี้ ฟาริดายังได้กล่าวขอโทษไปยัง “ติณติณ” กรณีที่เคยมีการกล่าวหาและพาดพิงในประเด็นต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ โดยระบุว่าขณะนี้ได้ตั้งสติและทบทวนการกระทำของตนเองแล้ว พร้อมน้อมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น
ขณะเดียวกัน เจ้าตัวยังยืนยันว่าจะเข้ารับการตรวจ DNA ตามกำหนดนัดเดิม เพื่อให้ข้อเท็จจริงในทุกประเด็นได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจน และเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยที่สังคมยังคงติดตามอยู่ในขณะนี้
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยมีทั้งผู้ที่มองว่าการออกมายอมรับผิดถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ขณะที่อีกส่วนหนึ่งยังคงรอติดตามผลการตรวจ DNA และข้อเท็จจริงในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป
News1 รายงาน