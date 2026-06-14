โล้นปริศนากระหายแสงในวันนั้น สู้ไม่จบง่ายๆ ในวันนี้
ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ สำหรับกรณีชายผู้ใช้ชื่อว่า ดร.ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร ซึ่งก่อนหน้านี้ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังปรากฏตัวในกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีระหว่าง “ทราย สก๊อต” กับมารดา ก่อนออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน โดยอ้างตนว่าเป็นทนายความฝ่ายโจทก์ จนเกิดข้อถกเถียงและเสียงวิจารณ์ในวงกว้าง
ต่อมาประเด็นดังกล่าวได้ลุกลามไปสู่การตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการกระทำ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคู่กรณี โดยเฉพาะทางด้านของ “ทราย สก๊อต” ที่ออกมาเปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความรู้สึก ความปลอดภัย และพื้นที่ส่วนตัวของตนอย่างมาก
ทรายระบุว่า ในวันเกิดเหตุ บุคคลที่เป็นบอดี้การ์ดซึ่งเดินทางมาด้วยกันกลับไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว ขณะที่ชายผู้เป็นประเด็นสามารถเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการได้ ทั้งที่มีการอ้างเพียงสถานะว่าเป็นตัวแทนอีกฝ่าย ทำให้เจ้าตัวรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและมองว่าสิทธิส่วนบุคคลของตนถูกละเมิด
ล่าสุด ประเด็นดังกล่าวกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลัง ดร.ทันกวินท์ โพสต์คลิปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่ากำลังพิจารณาเรียกเก็บเงินจากสื่อมวลชนที่มีการบันทึกภาพและนำภาพของตนไปเผยแพร่เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมกล่าวในทำนองว่าสื่อหลายสำนักอาจต้องเผชิญปัญหาทางกฎหมายจากเรื่องดังกล่าว
ความเคลื่อนไหวครั้งใหม่นี้ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ตามมาอีกระลอก เนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งออกมากล่าวขอโทษต่อบุคคลสาธารณะหลายรายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ อาจารย์คมสัน โพธิคง รวมถึงสื่อในเครือบ้านพระอาทิตย์
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการกล่าวขอโทษเกิดขึ้นแล้ว แต่ความเคลื่อนไหวล่าสุดกลับทำให้หลายฝ่ายมองว่าประเด็นดังกล่าวอาจยังไม่สิ้นสุดง่ายๆ โดยเฉพาะเมื่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้เกี่ยวข้องยังคงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมว่า ทางทราย สก๊อต อยู่ระหว่างหารือกับทีมกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการในส่วนที่เห็นว่าอาจมีการละเมิดสิทธิของตน โดยยังต้องติดตามว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเป็นทางการหรือไม่
News1 รายงาน