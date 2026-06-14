อดีตนักรบปักธงชัยสะกิดกองทัพภาค 2 เพิ่มกำลังที่จุดนี้ด่วน
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังจาก กรกต เกตุแก้ว ครีเอเตอร์ด้านความมั่นคง ซึ่งในข้อมูลแนะนำตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าเคยผ่านงานด้านทหารในพื้นที่ค่ายปักธงชัย ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณพื้นที่ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ พร้อมเรียกร้องให้กองทัพภาคที่ 2 พิจารณาเพิ่มกำลังในบางจุดที่มองว่ายังเป็นช่องว่างด้านความมั่นคง
กรกตระบุว่า พื้นที่ตั้งแต่ช่องสะงำไปจนถึงช่องดาระกา มีบางช่วงที่การวางกำลังยังไม่หนาแน่นเท่าที่ควร โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างช่องดาระกา ช่องกระบาลสมอ และช่องพริก ซึ่งอาจเป็นช่องทางที่สามารถใช้สัญจรผ่านพื้นที่ธรรมชาติได้ง่าย จึงเสนอให้มีการจัดกำลังหรือจัดตั้งฐานปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่ดังกล่าว
เจ้าตัวยังตั้งข้อสังเกตว่า ในอดีตบริเวณดังกล่าวเคยเกิดกรณีความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กับกำลังจากฝั่งกัมพูชา จนกลายเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจในวงกว้าง สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีความอ่อนไหวและต้องการการดูแลด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กรกตยังตั้งคำถามถึงมาตรการป้องกันการลักลอบข้ามแดน รวมถึงการดูแลพื้นที่ชายแดนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมองว่าการเพิ่มกำลังในบางจุดอาจช่วยลดข้อครหาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ติดตามสถานการณ์อยู่ในขณะนี้
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอและความเห็นดังกล่าวเป็นมุมมองส่วนบุคคลของผู้โพสต์ ขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวเขต การวางกำลัง และมาตรการด้านความมั่นคง ยังคงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคงและกองทัพในการชี้แจงอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ติดตามจำนวนมาก และมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันแก่สาธารณชน
News1 รายงาน