อนุทินใช้ปัญหาชายแดน หรือแค่คะแนนนิยม? วันนี้เขมรเติมรถถังเพียบ
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ หลังครีเอเตอร์ผู้ใช้ชื่อ Sanong Boontansen ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา พร้อมตั้งคำถามต่อท่าทีของฝ่ายการเมืองไทยว่า กำลังใช้ปัญหาชายแดนเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงอย่างแท้จริง หรือเป็นเพียงการสร้างกระแสทางการเมืองและคะแนนนิยมในประเทศ
เจ้าตัวระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาต่างมีการนำประเด็นชายแดนมาเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากสาธารณะ โดยตั้งข้อสังเกตว่า ในขณะที่ฝ่ายการเมืองบางส่วนของไทยกำลังเคลื่อนไหวเรื่องชายแดนอย่างเข้มข้น ฝั่งกัมพูชาก็มีรายงานเกี่ยวกับการเสริมศักยภาพทางทหาร รวมถึงการได้รับรถถังเพิ่มเติมจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดคำถามถึงทิศทางและผลลัพธ์ที่แท้จริงของสถานการณ์ดังกล่าว
ครีเอเตอร์รายนี้ยังมองว่า ประชาชนในพื้นที่ชายแดนไม่ควรถูกทำให้กลายเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมือง และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความเป็นอยู่ และผลกระทบที่ประชาชนต้องเผชิญ มากกว่าการใช้ประเด็นความขัดแย้งเพื่อสร้างความนิยมทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวเป็นการแสดงมุมมองส่วนบุคคลของผู้เผยแพร่เนื้อหา ขณะที่ประเด็นด้านความมั่นคงและสถานการณ์ชายแดนยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลายด้าน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังคงมีการชี้แจงและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
News1 รายงาน
เครดิต: Sanong Boontansen