หนุ่มครีเอเตอร์งง AI Passport ทำสัญญา 2 เดือนที่แล้ว วันนี้เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อ?
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกตั้งคำถามในโลกออนไลน์ หลังครีเอเตอร์ชื่อ “Sanong Boontansen” โพสต์คลิปแสดงความเห็นเกี่ยวกับโครงการ TH AI Passport โดยตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว ว่าเหตุใดจึงมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเวลานี้ ทั้งที่มีข้อมูลว่ามีการลงนามในสัญญาไปแล้วก่อนหน้านี้หลายเดือน
ในคลิปดังกล่าว เจ้าตัวระบุว่าได้รับทราบข้อมูลว่ามีการลงนามสัญญาโครงการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2568 หรือราว 2 เดือนก่อนการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น พร้อมตั้งคำถามว่า หากสัญญามีผลผูกพันแล้ว การเปิดรับฟังความคิดเห็นในภายหลังจะมีผลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายหรือการดำเนินโครงการมากน้อยเพียงใด
ครีเอเตอร์รายดังกล่าวยังอ้างถึงคำชี้แจงบนเวทีเกี่ยวกับ TH AI Passport ที่มีการระบุว่าสัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันตามกฎหมายแล้ว และไม่สามารถยกเลิกได้ง่าย ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้นในช่วงเวลานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร และจะสามารถนำข้อเสนอหรือข้อกังวลจากประชาชนไปปรับใช้ได้จริงหรือไม่
ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับโครงการ TH AI Passport ที่ยังคงได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องความคุ้มค่า ความโปร่งใส และขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตของครีเอเตอร์รายนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อกระบวนการดำเนินโครงการ ขณะที่ข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่าง ๆ ยังคงเป็นเรื่องที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องชี้แจงต่อสาธารณชนต่อไป
News1 รายงาน