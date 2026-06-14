อำนาจระบอบสีน้ำเงินไม่ยิ่งใหญ่เกินกว่ากระบวนการยุติธรรม
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นทางการเมืองที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ หลัง “ทนายอั๋น บุรีรัมย์” เผยแพร่คลิปแสดงความคิดเห็นถึงคำพิพากษาในคดีการเมืองหลายคดี พร้อมย้ำว่าต่อให้เครือข่ายทางการเมืองใดจะมีอิทธิพลหรือถูกมองว่ามีอำนาจมากเพียงใด ก็ไม่อาจอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมได้
ทนายอั๋นยกตัวอย่างกรณีของนายสุภัชชัย โพธิ์สุ อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาเกี่ยวกับคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งจากกรณีการถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ โดยชี้ว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองย่อมต้องตระหนักถึงข้อกฎหมายเป็นพิเศษ และแม้ภายหลังจะมีการคืนสิทธิหรือแก้ไขปัญหา ก็ไม่ได้ทำให้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหมดผลทางกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงกรณีของนางจุฑามาศ ศาลัม ซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองจากคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยศาลเห็นว่ามีการแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จนนำไปสู่ผลทางกฎหมายและผลทางการเมืองตามมา
ในคลิปดังกล่าว ทนายอั๋นระบุว่า หลายคนอาจมองว่าเครือข่ายทางการเมืองสีน้ำเงินมีอิทธิพลสูง มีบทบาทสำคัญในหลายพื้นที่ของอำนาจรัฐ และมีเครือข่ายที่แข็งแรง แต่ผลคำพิพากษาในหลายคดีที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นว่า กลไกของกฎหมายยังสามารถทำงานได้ และไม่มีใครอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรม
พร้อมกันนี้ ทนายอั๋นยังกล่าวชื่นชมบทบาทของศาลยุติธรรม โดยมองว่าหากประเทศขาดหลักนิติรัฐและนิติธรรม หรือหากกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบกฎหมายก็อาจสั่นคลอนได้
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นมุมมองและการวิเคราะห์ทางการเมืองของทนายอั๋น ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และได้ก่อให้เกิดการถกเถียงในวงกว้างถึงบทบาทของกระบวนการยุติธรรมในการตรวจสอบผู้มีอำนาจทางการเมืองในสังคมไทย
News1 รายงาน