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เสรีฟาดอนุทินมีช็อก! “นายกมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขากระโดง ก็ผิดกฎหมายแล้ว?”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เสรีฟาดอนุทินมีช็อก! “นายกมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขากระโดง ก็ผิดกฎหมายแล้ว?”

กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมือง หลัง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกมาแสดงความเห็นผ่านคลิปวิดีโอ โดยหยิบยกกรณีที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ และรายชื่อบุคคลที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ดังกล่าวขึ้นมาตั้งข้อสังเกตทางกฎหมาย

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่า ภายหลังคำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องกับสถานะที่ดินในบริเวณดังกล่าว หากมีบุคคลใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของพื้นที่ที่ถูกอ้างว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ก็อาจมีประเด็นทางกฎหมายที่ต้องพิจารณา พร้อมตั้งคำถามไปถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่าควรชี้แจงต่อสาธารณชนอย่างชัดเจน

ในคลิปดังกล่าว พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังวิจารณ์การใช้อำนาจรัฐ การบริหารงบประมาณ และประเด็นโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยยืนยันว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองควรเคารพกฎหมายและพร้อมรับการตรวจสอบจากสังคม

อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นข้อถกเถียงทางกฎหมายและการเมือง โดยฝ่ายที่ถูกพาดพิงมีสิทธิชี้แจงหรือโต้แย้งข้อกล่าวหาตามกระบวนการ และยังไม่มีคำวินิจฉัยใหม่จากหน่วยงานที่มีอำนาจว่าเพียงการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพียงอย่างเดียวจะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่

ทั้งนี้ เนื้อหาในรายงานข่าวอ้างอิงจากการแสดงความเห็นของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ซึ่งเผยแพร่ผ่านเพจสาธารณะ และเป็นมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ที่อยู่ระหว่างการถกเถียงในสังคม

New1 รายงาน