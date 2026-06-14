เสรีฟาดอนุทินมีช็อก! “นายกมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขากระโดง ก็ผิดกฎหมายแล้ว?”
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมือง หลัง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกมาแสดงความเห็นผ่านคลิปวิดีโอ โดยหยิบยกกรณีที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ และรายชื่อบุคคลที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ดังกล่าวขึ้นมาตั้งข้อสังเกตทางกฎหมาย
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่า ภายหลังคำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องกับสถานะที่ดินในบริเวณดังกล่าว หากมีบุคคลใดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของพื้นที่ที่ถูกอ้างว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ก็อาจมีประเด็นทางกฎหมายที่ต้องพิจารณา พร้อมตั้งคำถามไปถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่าควรชี้แจงต่อสาธารณชนอย่างชัดเจน
ในคลิปดังกล่าว พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังวิจารณ์การใช้อำนาจรัฐ การบริหารงบประมาณ และประเด็นโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยยืนยันว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองควรเคารพกฎหมายและพร้อมรับการตรวจสอบจากสังคม
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นข้อถกเถียงทางกฎหมายและการเมือง โดยฝ่ายที่ถูกพาดพิงมีสิทธิชี้แจงหรือโต้แย้งข้อกล่าวหาตามกระบวนการ และยังไม่มีคำวินิจฉัยใหม่จากหน่วยงานที่มีอำนาจว่าเพียงการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพียงอย่างเดียวจะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่
ทั้งนี้ เนื้อหาในรายงานข่าวอ้างอิงจากการแสดงความเห็นของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ซึ่งเผยแพร่ผ่านเพจสาธารณะ และเป็นมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ที่อยู่ระหว่างการถกเถียงในสังคม
New1 รายงาน