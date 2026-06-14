ถ้าพันล้านยังไม่เอา แล้ว 5 ล้านจะมีความหมายอะไร? ตรรกะความจริงทำเดอะแบกระบอบน้ำเงินหน้าชา
กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หลังจาก โจ มณฑานี และ โบว์ ณัฏฐา ออกมาโพสต์ข้อความในลักษณะที่สังคมจำนวนมากเข้าใจตรงกันว่ากำลังพาดพิงไปยังบ้านพระอาทิตย์และนายสนธิ ลิ้มทองกุล โดยเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาเรื่องการเรียกรับเงินจำนวน 5 ล้านบาทต่อเดือนจากนายพิพัฒน์ เจ้าของธุรกิจ PT
ข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกเผยแพร่และวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ ขณะที่ผู้ติดตามบ้านพระอาทิตย์จำนวนมากมองว่า เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงและควรมีหลักฐานยืนยันมากกว่าการกล่าวอ้างผ่านสื่อสังคมออนไลน์
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในเวลานี้ ไม่ใช่เพียงตัวเลข 5 ล้านบาทต่อเดือน แต่คือคำถามเรื่อง "ความสมเหตุสมผล" ของข้อกล่าวหาทั้งหมด
ผู้สนับสนุนบ้านพระอาทิตย์จำนวนมากยกตัวอย่างบทบาทของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ในฐานะแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเคลื่อนไหวสำคัญที่ออกมาตรวจสอบและต่อต้านรัฐบาลของนายทักษิณ ชินวัตร จนนำไปสู่การชุมนุมขนาดใหญ่และแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานั้น
คนกลุ่มนี้มองว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบปัญหาการใช้อำนาจรัฐและข้อกล่าวหาการทุจริตหลายกรณี ก่อนที่หลายคดีจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและมีคำพิพากษาตามกฎหมายในเวลาต่อมา ขณะที่นายทักษิณต้องใช้ชีวิตอยู่นอกราชอาณาจักรเป็นเวลาหลายปี และภายหลังกลับมารับโทษตามกระบวนการยุติธรรมของไทย
ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดคำถามจากผู้ติดตามบ้านพระอาทิตย์ว่า หากนายสนธิเป็นบุคคลที่สามารถเปลี่ยนจุดยืนได้ด้วยผลประโยชน์ทางการเงินจริง และหากการเคลื่อนไหวของเขาสร้างผลกระทบทางการเมืองต่อฝ่ายตรงข้ามอย่างที่สังคมรับรู้กันมา เหตุใดจึงไม่ปรากฏความพยายามยุติความขัดแย้งดังกล่าวด้วยผลประโยชน์ทางการเงินในระดับที่สูงกว่าหลายเท่า
ผู้วิจารณ์บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า หากผลกระทบทางการเมือง กฎหมาย และเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีมีมูลค่าระดับหลายหมื่นล้านบาทจริง การจ่ายเงินหลักร้อยล้านหรือแม้แต่หลักพันล้านบาทเพื่อยุติแรงเสียดทานทางการเมือง ก็ดูจะสมเหตุสมผลกว่าข้อกล่าวหาเรื่องเงินเพียง 5 ล้านบาทต่อเดือน
คำถามที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงมากที่สุดจึงกลายเป็นว่า
"หากซื้อสนธิได้จริง คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในอดีต ก็น่าจะให้เงินได้มากกว่านี้อยู่แล้ว"
และ
"ถ้าพันล้านยังไม่เอา แล้ว 5 ล้านจะมีความหมายอะไร"
สำหรับผู้ที่ติดตามบ้านพระอาทิตย์มาอย่างยาวนาน หลายคนมองว่า สิ่งที่ทำให้พวกเขายังคงเชื่อมั่น ไม่ใช่เพราะเห็นด้วยกับทุกเรื่อง แต่เป็นเพราะมองเห็นความต่อเนื่องของจุดยืนตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา
ในมุมมองของคนกลุ่มนี้ คนที่ยืนอยู่บนความจริงและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจุดยืนด้วยผลประโยชน์ ย่อมมองเห็นเหตุผลว่าทำไมบ้านพระอาทิตย์และนายสนธิ ลิ้มทองกุล จึงยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ติดตามจำนวนมากมาจนถึงทุกวันนี้
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในสังคม และสุดท้ายแล้วข้อเท็จจริงจะต้องได้รับการพิสูจน์ด้วยหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่เพียงคำกล่าวอ้างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
News1 รายงาน