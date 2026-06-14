สังคมตั้งคำถาม มีคนรีด 5 ล้าน หรือมีคนเสนอ 5 ล้านแล้วเขาไม่เอา?
ภายหลังเกิดกระแสกล่าวหาว่า บ้านพระอาทิตย์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับเงินจำนวน 5 ล้านบาทต่อเดือนจากนายพิพัฒน์ เจ้าของธุรกิจพลังงานรายใหญ่ เพื่อแลกกับการยุติการนำเสนอข่าวหรือการตรวจสอบบางประเด็น ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่หลายฝ่ายกำลังตั้งคำถามไม่ใช่เพียงว่า "มีการเรียกรับเงินจริงหรือไม่" แต่เป็นเรื่องของความสมเหตุสมผลในเชิงตรรกะและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว
เนื่องจากประเด็นที่ถูกพูดถึงในเวลานี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สังคมบางส่วนมองว่ามีมูลค่าสูงถึงระดับหลายหมื่นล้านบาท หรืออาจสูงกว่านั้น หากพิจารณาในมุมผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว เงินจำนวน 5 ล้านบาทอาจถือเป็นตัวเลขที่เล็กมากเมื่อเทียบกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสข่าวหรือการตรวจสอบสาธารณะ
จึงเกิดคำถามจากประชาชนจำนวนหนึ่งว่า หากมีการยื่นข้อเสนอในลักษณะดังกล่าวจริง เหตุใดผู้ที่ถูกกล่าวอ้างถึงจึงไม่เลือกจ่ายเงินเพื่อตัดปัญหา หากเชื่อว่าการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวจะสามารถยุติกระแสข่าวหรือแรงกดดันทางสังคมได้จริง
ผู้สังเกตการณ์บางส่วนยังหยิบยกประเด็นเรื่อง "ล็อบบี้ยิสต์" หรือ Lobbyist ในต่างประเทศขึ้นมาพูดถึง โดยชี้ว่าในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศตะวันตก การว่าจ้างบุคคลหรือองค์กรเพื่อสื่อสารผลประโยชน์ของภาคธุรกิจต่อสาธารณะ ผู้กำหนดนโยบาย หรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิด เป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการได้อย่างเปิดเผยภายใต้กรอบกฎหมาย
แม้กรณีดังกล่าวจะแตกต่างจากข้อกล่าวหาที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในประเทศไทย แต่ก็ทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่า หากมีผู้เชื่อว่าการจ่ายเงินเพียง 5 ล้านบาทจะสามารถยุติแรงกดดันจากข่าวสารหรือการตรวจสอบที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์ระดับมหาศาลได้จริง เหตุใดจึงไม่ปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่ชัดเจนรองรับเรื่องดังกล่าว
อีกประเด็นที่ถูกพูดถึงคือท่าทีของนายพิพัฒน์ภายหลังเกิดกระแสข่าว โดยในช่วงหนึ่งได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ซึ่งเนื้อหาของความคิดเห็นไม่ได้ระบุยืนยันว่าข้อกล่าวหาเป็นความจริง แต่ใช้ถ้อยคำในลักษณะ "ขอบคุณสำหรับอีกมุมมองหนึ่ง"
ข้อความดังกล่าวทำให้เกิดการตีความหลากหลาย บางฝ่ายมองว่าเป็นเพียงการรับฟังความคิดเห็น ขณะที่อีกส่วนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์โดยตรง เหตุใดจึงไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น
ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดคำถามตามมาว่า เรื่องราวทั้งหมดที่สังคมกำลังถกเถียงกันอยู่นั้น แท้จริงแล้วเป็นกรณี "มีคนรีด 5 ล้านบาท" ตามที่ถูกกล่าวอ้าง หรือเป็นเพียงข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันรองรับ
ท้ายที่สุด หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่า ประเด็นที่ร้ายแรงระดับนี้ควรได้รับการพิสูจน์ด้วยหลักฐานที่ตรวจสอบได้ เพราะหากเป็นความจริงย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่หากไม่เป็นความจริง ผู้ที่ถูกกล่าวหาก็อาจได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเช่นกัน
News1 รายงาน