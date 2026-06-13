"พริษฐ์" เปิดคลิปกลางสภา! ชี้คำพูดกรรมการ กกต. สะท้อนปมฮั้ว สว.
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมือง เมื่อ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส. พรรคประชาชน นำคลิปวิดีโอหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) มาเปิดเผย พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงบรรยากาศและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวันเลือก สว. ซึ่งกำลังถูกสังคมจับตาอย่างใกล้ชิด
ในคลิปดังกล่าว ปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินตรวจสอบพื้นที่ และมีการเก็บเอกสารหรือ "โพย" ที่ผู้สมัครบางรายถืออยู่ ขณะเดียวกันยังมีเสียงของบุคคลซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในกรรมการ กกต. กล่าวกับผู้สมัครว่า
"กรุณาเถอะครับ จะเป็น สว. แล้ว เลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะครับ"
คำพูดดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นทันที โดยนายพริษฐ์มองว่า ถ้อยคำลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวอาจรับรู้ถึงความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นในกระบวนการเลือก สว. จนต้องกล่าวตักเตือนผู้สมัครต่อหน้าสาธารณะ
นายพริษฐ์ระบุว่า ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่เพียงแค่การพบโพยหรือเอกสารประกอบการลงคะแนนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบรรยากาศโดยรวมที่อาจบ่งชี้ถึงความเสี่ยงต่อการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปตามหลักการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อข้อสังเกตดังกล่าว ขณะที่การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเลือก สว. ยังคงอยู่ในความสนใจของสังคม และเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส
ทั้งนี้ ผลการพิจารณาและข้อสรุปอย่างเป็นทางการจะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายต่อไป
News1 รายงาน