สตง.ถล่ม ป่านนี้ผู้ว่ายังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้
ความคืบหน้ากรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่พังถล่ม ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกสังคมจับตามองอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ผู้ว่าการ สตง. ได้ออกมาชี้แจงถึงความคืบหน้าของคดี โดยระบุว่าขณะนี้เรื่องอยู่ในกระบวนการของพนักงานสอบสวนและอัยการแล้ว
ผู้ว่าการ สตง. อธิบายว่า หลังเกิดเหตุ ได้มีการรวบรวมข้อมูลและส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ได้เรียกสอบผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ของ สตง. และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อพิจารณาว่าใครมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง หรืออาจเข้าข่ายความประมาทร่วม
จากนั้นพนักงานสอบสวนได้รวบรวมสำนวนและส่งให้อัยการพิจารณา โดยในส่วนที่มีการดำเนินคดีไปแล้ว เป็นกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ออกแบบ บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้าง และบริษัทผู้ควบคุมงาน ซึ่งคดีได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการ สตง. ยอมรับว่า รายละเอียดเชิงลึกของสำนวนสอบสวนทั้งหมด ยังไม่ได้รับเอกสารครบถ้วนเช่นเดียวกับที่สาธารณชนรับทราบในขณะนี้
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงกรณีพื้นที่ก่อสร้างอุทยานหลวงว่า มีข้อจำกัดด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเพิกถอนและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอน ส่งผลให้บางกระบวนการใช้เวลานานกว่าที่สังคมคาดหวัง
ผู้ว่าการ สตง. ยังระบุด้วยว่า เหตุการณ์อาคารถล่มครั้งนี้ได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญ โดย สตง. ได้เสนอแนวทางต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในอนาคต ทั้งในส่วนของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้มีวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้มีมาตรฐานที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
แม้คดีจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและฟ้องร้องบางส่วนแล้ว แต่คำถามสำคัญที่สังคมยังคงเฝ้าติดตาม คือ ใครจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และบทสรุปสุดท้ายของคดีจะสามารถสร้างความกระจ่างให้กับสาธารณชนได้มากน้อยเพียงใด
News1 รายงาน