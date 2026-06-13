โฆษกรัฐบาลลั่น! ถึงยังไม่จ่ายงวดแรกก็รื้อ AI Passport ไม่ได้
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการ TH AI Passport ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่อง หลังมีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายให้ทบทวนหรือรื้อโครงการ โดยเฉพาะในช่วงที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกให้แก่ผู้รับจ้าง
ล่าสุด น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาชี้แจงว่า หลายฝ่ายอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของโครงการ เนื่องจากโครงการ TH AI Passport ได้มีการลงนามในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 และผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนของกฎหมายครบถ้วน
รองโฆษกรัฐบาลย้ำว่า การที่ยังไม่มีการจ่ายเงินงวดแรก ไม่ได้หมายความว่ารัฐจะสามารถยกเลิกหรือรื้อโครงการได้ตามต้องการ เพราะสถานะทางกฎหมายของสัญญาเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่มีการลงนาม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกแต่อย่างใด
ทั้งนี้ รัฐบาลมองว่าประเด็นสำคัญในขณะนี้ไม่ใช่การย้อนกลับไปแก้ไข TOR หรือเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการบริหารสัญญาภายใต้ข้อผูกพันที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศ
นอกจากนี้ รัฐบาลยังเปิดกว้างต่อข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงเชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอโดยตรง เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินโครงการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงดังกล่าวถูกตีความว่าเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนจากรัฐบาลว่า แนวทางในปัจจุบันคือการเดินหน้าโครงการต่อภายใต้สัญญาที่มีผลผูกพันแล้ว มากกว่าการยกเลิกหรือรื้อโครงการใหม่ตามข้อเรียกร้องของบางฝ่าย
ขณะเดียวกัน ประเด็นเรื่องความคุ้มค่า รายละเอียดของโครงการ และข้อเสนอในการปรับปรุงการดำเนินงาน ยังคงเป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนต้องการให้รัฐบาลชี้แจงเพิ่มเติม และอาจเป็นประเด็นถกเถียงต่อไปในอนาคต
News1 รายงาน