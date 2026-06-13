กระบี่ น้ำลดถนนผุด แตกร่อนเป็นบราวนี่
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกระบี่เริ่มคลี่คลายลงในหลายจุด แต่กลับเผยให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวในช่วงที่ผ่านมา
ล่าสุด มีการเผยแพร่ภาพถนนภายในพื้นที่บ้านควนเศียร อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังระดับน้ำลดลง โดยผิวถนนบางช่วงเกิดการแตกร้าวและทรุดตัวจากการถูกน้ำกัดเซาะใต้พื้นผิว จนชาวบ้านบางส่วนเปรียบเทียบสภาพที่ปรากฏว่า “แตกร่อนเป็นบราวนี่”
ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านเพจ “คนข่าว กระบี่” เมื่อประมาณ 2 วันที่ผ่านมา พร้อมรายงานว่าหลังน้ำลดลงในพื้นที่ ได้พบความเสียหายของถนนหลายจุด ซึ่งอาจส่งผลต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ หากไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากอุทกภัยที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงช่วงเวลาที่น้ำท่วมเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานหลังสถานการณ์คลี่คลาย ซึ่งจำเป็นต้องมีการสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างละเอียด เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางในอนาคต
เครดิตภาพ : Ruethaiphat Buakhao
ข้อมูล : เพจคนข่าว กระบี่
News1 รายงาน