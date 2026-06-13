เพจดัง ลั่น! จะอยู่กันยังไง "ฉี่ม่วง" ตั้งแต่นร. ผญบ. พระ ยันเจ้าหน้าที่อุทยาน
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังเพจ “หมอแล็บแพนด้า” ออกมาโพสต์ข้อความสะท้อนปัญหายาเสพติดในสังคมไทย โดยตั้งคำถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดเป็นจำนวนมาก ครอบคลุมตั้งแต่นักเรียน ผู้นำชุมชน พระสงฆ์ ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยงาน
โพสต์ดังกล่าวระบุข้อความในทำนองว่า ปัญหายาเสพติดกำลังลุกลามจนกลายเป็นเรื่องน่ากังวล เพราะไม่ว่าจะเป็นการสุ่มตรวจในกลุ่มใด ก็มักพบผู้มีผลตรวจเป็นบวกอยู่เสมอ จนเกิดคำถามว่าหากสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปเช่นนี้ สังคมไทยจะรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างไร
เพจหมอแล็บแพนด้ายังยกตัวอย่างข่าวที่ปรากฏในช่วงที่ผ่านมา ทั้งกรณีนักเรียนที่ยอมรับว่าเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตั้งแต่อายุยังน้อย การตรวจพบสารเสพติดในกลุ่มผู้นำท้องถิ่นบางพื้นที่ รวมถึงกรณีพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยงานที่ตกเป็นข่าวจากผลการตรวจสารเสพติด
กระแสดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมาก โดยหลายคนแสดงความกังวลว่าปัญหายาเสพติดอาจกำลังฝังรากลึกในสังคมมากกว่าที่คิด ขณะที่บางส่วนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนซึ่งถือเป็นอนาคตของประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าการตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่องถือเป็นเรื่องจำเป็น เพราะจะช่วยสะท้อนภาพรวมของปัญหาและทำให้ภาครัฐสามารถวางมาตรการแก้ไขได้อย่างตรงจุดมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องให้เพิ่มการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยา ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นหนึ่งในโจทย์ใหญ่ของสังคมไทยที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามและส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
News1 รายงาน