ตั้มได้ประกันแต่ไม่สลด ฟุ้งมีหลักฐานเด็ดอีกเยอะ?
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกจับตาอีกครั้ง หลัง “ทนายตั้ม” ษิทรา เบี้ยบังเกิด ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและออกมาเปิดใจต่อสื่อมวลชน โดยยืนยันว่ายังคงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และเตรียมเดินหน้าต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์อย่างเต็มที่
ทนายตั้มระบุว่า ตนไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะถูกพิพากษาว่ามีความผิด เนื่องจากเชื่อว่ามีพยานหลักฐานและข้อมูลจำนวนมากที่สามารถอธิบายข้อเท็จจริงของคดีได้ พร้อมย้ำว่ายังมีเอกสารและข้อความสนทนาบางส่วนที่ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ
เจ้าตัวยังอ้างว่า มี “หลักฐานเด็ด” ที่เก็บรักษาไว้มาโดยตลอด รวมถึงข้อมูลที่เชื่อว่าสามารถใช้ต่อสู้คดีได้ในอนาคต โดยที่ผ่านมาเลือกที่จะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมด เนื่องจากกังวลว่าอาจส่งผลต่อแนวทางการดำเนินคดี
นอกจากนี้ ทนายตั้มยังกล่าวขอบคุณครอบครัว โดยเฉพาะน้องสาวที่คอยติดตาม รวบรวมข้อมูล และช่วยค้นหาพยานหลักฐานในช่วงที่ตนถูกคุมขัง จนได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์
เมื่อถูกถามถึงแผนการต่อสู้หลังจากนี้ เจ้าตัวยืนยันว่ามีประเด็นโต้แย้งหลายส่วน และยังเชื่อว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่สามารถใช้หักล้างข้อกล่าวหาได้ในหลายประเด็น พร้อมประกาศว่าจะใช้ทุกช่องทางตามกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง
อย่างไรก็ตาม คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ทันที โดยเฉพาะประเด็นที่ทนายตั้มระบุว่ายังมี “หลักฐานเด็ด” และข้อมูลสำคัญอีกจำนวนมากที่ยังไม่เคยเปิดเผย
ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามว่า หากมีหลักฐานสำคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปคดีได้จริง เหตุใดจึงไม่ถูกนำมาใช้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ตั้งแต่ในช่วงแรกของกระบวนการพิจารณา และเหตุใดเจ้าตัวจึงต้องถูกคุมขังเป็นเวลานานก่อนที่จะได้รับการประกันตัว
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่า อาจเป็นหลักฐานที่เพิ่งได้รับเพิ่มเติมในภายหลัง หรือเป็นข้อมูลที่ทีมกฎหมายเตรียมนำไปใช้ในชั้นอุทธรณ์ ซึ่งยังต้องรอให้มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการต่อไป
ด้านนักติดตามข่าวคดีจำนวนหนึ่งยังมองว่า การออกมาระบุว่ามีหลักฐานสำคัญเพิ่มเติม อาจเป็นสัญญาณว่าการต่อสู้ทางกฎหมายของทนายตั้มยังไม่จบลงง่าย ๆ และอาจมีข้อมูลใหม่ถูกนำเสนอในชั้นอุทธรณ์ในอนาคต
ทั้งนี้ แม้ทนายตั้มจะยืนยันว่ามีข้อมูลและพยานหลักฐานที่พร้อมใช้ต่อสู้คดี แต่ผลทางคดียังคงต้องเป็นไปตามดุลพินิจของศาลและกระบวนการยุติธรรมในลำดับถัดไป ซึ่งสังคมยังคงจับตาว่าหลักฐานที่ถูกกล่าวอ้างนั้นจะมีน้ำหนักมากเพียงใด และสามารถเปลี่ยนแปลงผลคดีได้จริงหรือไม่
News1 รายงาน