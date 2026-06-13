เวที AI พันล้าน คนฟังยังต้องเกณฑ์ แล้วผู้ใช้ 5 ล้านมาจากไหน?
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังเพจชื่อดัง CSI LA โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของภาครัฐที่มีมูลค่ากว่า 1.6 พันล้านบาท
โดยเพจดังกล่าวได้ตั้งคำถามถึงตัวเลขผู้ใช้งานที่มีการกล่าวอ้างว่ามีจำนวนหลายล้านราย พร้อมเปรียบเทียบกับบรรยากาศในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ว่าอาจมีการระดมผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้ภาพรวมของกิจกรรมดูคึกคักมากขึ้น
ข้อความดังกล่าวได้จุดกระแสถกเถียงในโลกโซเชียลอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ใช้งานจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งในมุมที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของเพจดังกล่าว
บางส่วนมองว่า หากโครงการสามารถเข้าถึงประชาชนได้ตามเป้าหมายจริง ก็ควรมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้งานที่สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส ทั้งในส่วนของจำนวนผู้ลงทะเบียน ผู้ผ่านการอบรม และผู้ที่ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมเกิดความมั่นใจว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ขณะที่อีกฝ่ายมองว่า การประเมินความสำเร็จของโครงการด้านเทคโนโลยีไม่ควรตัดสินจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียงครั้งเดียว เนื่องจากผู้ใช้งานจำนวนมากอาจเข้าถึงระบบผ่านช่องทางออนไลน์ และควรรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนสรุปข้อเท็จจริง
ก่อนหน้านี้ โครงการ TH-AI Passport ก็เผชิญแรงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณกว่า 1.6 พันล้านบาท รวมถึงมีการยื่นคำร้องให้หน่วยงานตรวจสอบความคุ้มค่าและความโปร่งใสของโครงการแล้ว
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการที่ยืนยันข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ และยังไม่มีหน่วยงานใดสรุปผลการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
ทั้งนี้ กระแสคำถามที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า สังคมยังคงจับตาโครงการด้านเทคโนโลยีที่ใช้งบประมาณจำนวนมากอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในยุคที่ประชาชนคาดหวังความโปร่งใส ความสามารถในการตรวจสอบ และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
News1 รายงาน
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังเพจชื่อดัง CSI LA โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของภาครัฐที่มีมูลค่ากว่า 1.6 พันล้านบาท
โดยเพจดังกล่าวได้ตั้งคำถามถึงตัวเลขผู้ใช้งานที่มีการกล่าวอ้างว่ามีจำนวนหลายล้านราย พร้อมเปรียบเทียบกับบรรยากาศในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ว่าอาจมีการระดมผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้ภาพรวมของกิจกรรมดูคึกคักมากขึ้น
ข้อความดังกล่าวได้จุดกระแสถกเถียงในโลกโซเชียลอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ใช้งานจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งในมุมที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของเพจดังกล่าว
บางส่วนมองว่า หากโครงการสามารถเข้าถึงประชาชนได้ตามเป้าหมายจริง ก็ควรมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้งานที่สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส ทั้งในส่วนของจำนวนผู้ลงทะเบียน ผู้ผ่านการอบรม และผู้ที่ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมเกิดความมั่นใจว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ขณะที่อีกฝ่ายมองว่า การประเมินความสำเร็จของโครงการด้านเทคโนโลยีไม่ควรตัดสินจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียงครั้งเดียว เนื่องจากผู้ใช้งานจำนวนมากอาจเข้าถึงระบบผ่านช่องทางออนไลน์ และควรรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนสรุปข้อเท็จจริง
ก่อนหน้านี้ โครงการ TH-AI Passport ก็เผชิญแรงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณกว่า 1.6 พันล้านบาท รวมถึงมีการยื่นคำร้องให้หน่วยงานตรวจสอบความคุ้มค่าและความโปร่งใสของโครงการแล้ว
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการที่ยืนยันข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ และยังไม่มีหน่วยงานใดสรุปผลการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
ทั้งนี้ กระแสคำถามที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า สังคมยังคงจับตาโครงการด้านเทคโนโลยีที่ใช้งบประมาณจำนวนมากอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในยุคที่ประชาชนคาดหวังความโปร่งใส ความสามารถในการตรวจสอบ และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
News1 รายงาน