ศรีสุวรรณไม่ทน! ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ระงับ “AI ลูกเทพ” ชงศาลปกครองสั่งเบรกโครงการ 1.6 พันล้าน
กลายเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ถูกจับตา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทย หรือ TH-AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)
นายศรีสุวรรณระบุว่า โครงการดังกล่าวมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างประมาณ 1,650 ล้านบาท โดยผู้ชนะการประมูลเสนอราคาที่ประมาณ 1,621 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลางเพียง 29 ล้านบาท พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามีประเด็นที่สังคมควรได้รับคำตอบหลายด้าน ทั้งเรื่องความคุ้มค่าของงบประมาณ ความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการ
คำร้องดังกล่าวยังขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาว่า โครงการนี้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่ และหากพบข้อเท็จจริงที่เข้าข่าย ก็ขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครอง เพื่อพิจารณามาตรการคุ้มครองชั่วคราวหรือมีคำสั่งระงับการดำเนินโครงการไว้ก่อนจนกว่าจะมีข้อยุติ
หนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งคำถาม คือ การใช้งบประมาณกว่า 1.6 พันล้านบาทกับการเช่าใช้บริการเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์จากต่างประเทศในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่าอาจไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้หรือโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ของประเทศในระยะยาวเท่าที่ควร
นายศรีสุวรรณยังเปรียบเทียบกับแนวทางของบางประเทศ เช่น สิงคโปร์ ที่ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะ AI ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และบริษัทเทคโนโลยีโดยตรง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยควรพิจารณาแนวทางที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้างและใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้โครงการ TH-AI Passport ยังอยู่ในกระบวนการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ และยังไม่มีคำวินิจฉัยจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคำสั่งจากศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่ถกเถียงในสังคม ระหว่างฝ่ายที่เห็นว่าโครงการมีความจำเป็นต่อการเร่งพัฒนาศักยภาพด้าน AI ของประเทศ กับฝ่ายที่ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่า ความโปร่งใส และรูปแบบการใช้งบประมาณของภาครัฐ ซึ่งคงต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
News1 รายงาน
กลายเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ถูกจับตา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทย หรือ TH-AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)
นายศรีสุวรรณระบุว่า โครงการดังกล่าวมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างประมาณ 1,650 ล้านบาท โดยผู้ชนะการประมูลเสนอราคาที่ประมาณ 1,621 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลางเพียง 29 ล้านบาท พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามีประเด็นที่สังคมควรได้รับคำตอบหลายด้าน ทั้งเรื่องความคุ้มค่าของงบประมาณ ความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการ
คำร้องดังกล่าวยังขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาว่า โครงการนี้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่ และหากพบข้อเท็จจริงที่เข้าข่าย ก็ขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครอง เพื่อพิจารณามาตรการคุ้มครองชั่วคราวหรือมีคำสั่งระงับการดำเนินโครงการไว้ก่อนจนกว่าจะมีข้อยุติ
หนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งคำถาม คือ การใช้งบประมาณกว่า 1.6 พันล้านบาทกับการเช่าใช้บริการเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์จากต่างประเทศในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่าอาจไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้หรือโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ของประเทศในระยะยาวเท่าที่ควร
นายศรีสุวรรณยังเปรียบเทียบกับแนวทางของบางประเทศ เช่น สิงคโปร์ ที่ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะ AI ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และบริษัทเทคโนโลยีโดยตรง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยควรพิจารณาแนวทางที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้างและใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้โครงการ TH-AI Passport ยังอยู่ในกระบวนการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ และยังไม่มีคำวินิจฉัยจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือคำสั่งจากศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่ถกเถียงในสังคม ระหว่างฝ่ายที่เห็นว่าโครงการมีความจำเป็นต่อการเร่งพัฒนาศักยภาพด้าน AI ของประเทศ กับฝ่ายที่ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่า ความโปร่งใส และรูปแบบการใช้งบประมาณของภาครัฐ ซึ่งคงต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
News1 รายงาน