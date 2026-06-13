เอาลึกกระบี่อ่วม? ชาวบ้านคอมเมนต์ตรงกัน ชี้ถนนตัดใหม่อาจขวางทางน้ำ
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังเพจและกลุ่มชุมชนในพื้นที่ “กู้ชีพ-กู้ภัย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ รายงานข่าวสารและอุบัติเหตุ” เผยแพร่ภาพสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมีภาพรถยนต์และบ้านเรือนหลายจุดถูกน้ำท่วมสูง บางจุดรถกระบะจมน้ำเกือบมิดคัน ขณะที่ถนนบางช่วงมีน้ำไหลท่วมผิวจราจรจนประชาชนสัญจรด้วยความยากลำบาก
จากภาพที่ถูกเผยแพร่ พบว่าระดับน้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมถนนและชุมชนโดยรอบ ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ได้รับความสนใจไม่แพ้ภาพสถานการณ์น้ำ คือความคิดเห็นของชาวเน็ตใต้โพสต์ดังกล่าว ซึ่งหลายรายตั้งข้อสังเกตไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนในพื้นที่
หนึ่งในความคิดเห็นระบุว่า
“ต่อไปถนนเส้นที่ตัดมาออกทับปุดคงขวางทางน้ำเต็ม ๆ ถ้าไม่จัดการระบบทางน้ำให้ดี”
ขณะที่อีกความเห็นระบุว่า
“เชื่อไหมว่าน้ำท่วมเพราะการทำถนนขวางทางน้ำ แต่ก่อนเคยเห็นน้ำท่วมสูงแบบนี้ไหม ไม่ใช่ทำถนนสูงแล้วน้ำจะไม่ท่วมถนนนะครับ ยังไงมันก็ต้องท่วมถนนอยู่ดี ถึงจะสูงอย่างไร แต่บ้านเรือนประชาชนสิครับจะทำอย่างไร”
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่า สาเหตุของน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากการก่อสร้างถนนหรือการเปลี่ยนแปลงเส้นทางระบายน้ำตามที่มีการตั้งข้อสังเกตในโลกออนไลน์ โดยในอีกด้านหนึ่งก็มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า ปริมาณฝนในปีนี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงกว่าปกติ
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการบริหารจัดการทางน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อมูลเชิงวิศวกรรมและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและแนวทางป้องกันปัญหาในระยะยาว
News1 รายงาน